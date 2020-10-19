16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Фестиваль "NAUKA 0+" в Самаре завершится рассказом о "физике всего"

Читали 37

С 19 по 25 октября Всероссийский фестиваль "NAUKA 0+" проводит неделю "Физика всего". Очередная тематическая неделя посвящена самым разным физическим процессам и явлениям. Она станет финальной в работе Самарской Центральной региональной площадки фестиваля. Посмотреть онлайн-открытие и познакомиться с программой недели можно в официальной группе https://vk.com/festivalnauki63.

На открытии участники смогли присоединиться к онлайн мастер-классу "Чудеса волновой оптики" от кафедры физики Самарского университета им. Королёва.

Во вторник Опорный Тольяттинский государственный университет предложит научно-популярную лекцию "Большие данные: что это такое?" профессора кафедры прикладной математики и информатики Сергея Мкртычева, а также интерактивную викторину "Физика вокруг нас".

21 октября в программе недели еще две лекции от ученых ТГУ: "Распознавание онкологических патологий тканей кожи человека" (ее прочтет старший преподаватель кафедры "Прикладная математика и информатика" Мария Лисовская) и музыкальная лекция "Физики и лирики о судьбе и счастье" от кандидата педагогических наук Юрия Лившица. Он докажет, что ученые — вовсе не такие серьезные и замкнутые на своих исследованиях люди, как привыкли думать многие. Биографии ученых бывают похожи на приключенческий роман, где есть место и юмору, и большой любви.

В четверг, 22 октября, эстафету принимают представители других учебных заведений. Панельную дискуссию "Каким станет педагог будущего" проведет Ирина Малышева, заведующий лабораторией практической педагогики и психологии Поволжского православного института им. Святителя Алексия Московского. А студент 3-го курса Самарского машиностроительного колледжа Тимур Феткуллов прочитает лекцию "Двухмассовый маховик коленчатого вала с автоматическим изменением вращающейся массы".

В пятницу участников фестиваля науки ждут лекции по астрономии. О модели строения всей Солнечной системы и ее происхождении расскажет руководитель студенческого конструкторского бюро Самарского машиностроительного колледжа, профессор РАЕ Петр Плеханов. Студент 3-го курса Самарского машиностроительного колледжа Максим Карлин посвятит свою лекцию экзопланетам.

Завершают программу субботние мероприятия. В их числе — лекция "Существование третьего пояса" (ведущий — студент Самарского машиностроительного колледжа Артем Попенков) и всероссийский квиз "Физика всего" — разработка самарской команды фестиваля и "Эйнштейн Party" специально для фестиваля "NAUKA 0+". Участниками квиза станут все площадки фестиваля "NAUKA 0+", а по итогам игры победителей ждут "умные" призы. Подключиться к игре можно бесплатно, достаточно заполнить форму по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJadRIPZ12aTuMI02LzU2dZ8b28kEFzXWsA6z7T7aBA1WPIw/viewform

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

Версия для печати

Новости

Назад. 19 октября 2020
Фестиваль "NAUKA 0+" в Самаре завершится рассказом о "физике всего"
ПСБ заработал 17 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Губернатор поблагодарил жителей региона за активное участие в «Диктанте Победы»

Более 36 тысяч жителей Самарской области написали исторический «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. По количеству участников в этой международной акции наш регион вошел в пятерку лидеров среди субъектов России. 19 наших земляков получили оценку «пять», набрав максимальные 25 баллов.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре открыли первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В Куйбышевском районе Самары около школы №55 (ул. Белорусская, 112а) в рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), инициированного Президентом России Владимиром Путиным, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Это первый подобный спортивный объект в регионе.

С 1 октября в Самаре начнут штрафовать пассажиров общественного транспорта за несоблюдение масочного режима

С 1 октября 2020 года в Самаре начнут штрафовать пассажиров общественного транспорта за несоблюдение масочного режима, такое решение сегодня было принято на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это необходимая мера в виду стабильного роста заболеваемости COVID-19 в период действия режима повышенной готовности. Напомним, на требование надевать маски в общественных местах, включая общественный транспорт, указано в Постановлении Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Он и она