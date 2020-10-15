Самарец лишился телефона в аэропорту "Гагарин"

15.10.2020 15:21 Читали 8

У пассажира в саратовском аэропорту "Гагарин" украли телефон. Об этом рассказали в Приволжском ЛУ МВД на транспорте.

Заявление поступило в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту от 36-летнего жителя Самарской области. Он сообщил о пропаже дорогостоящего телефона, который он забыл на стойке при прохождении досмотра.

В хищении заподозрен 45-летний житель Саратовской области. Злоумышленник увидел, как молодой человек выложил свой телефон на стол, прошел через рамки металлодетектора, и, забыв его, ушел. Подозреваемый проходил досмотр вслед за ним и забрал со стола не только свой, но и телефон потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, он находится под подпиской о невыезде.