"Крылья Советов" обыграли "Спатрак-2" - 2:1

14.10.2020 10:18 Читали 5

В матче 15-го тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ "Крылья Советов" одержали победу над московским "Спартаком-2".

На 36 минуте матча за фол в штрафной площади против Романа Ежова главный арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Антон Зиньковский. На 52 минуте матча гости в одной из своих редких атак заработали штрафной удар, после розыгрыша которого Руслан Литвинов красивым ударом поразил ворота Евгения Фролова — 1:1.

На 79 минуте "Крылья" смогли реализовать один из своих многочисленных угловых. После подачи углового Владимир Полуяхтов сбросил мяч Ивану Сергееву, и лучший бомбардир самарцев установил окончательной счет матча — 2:1.

Иван Сергеев с одиннадцатью голами укрепил своё лидерство в бомбардирской гонке первенства ФНЛ.

Девять матчей подряд "Крылья" не проигрывают (8 побед, 1 ничья) с разницей мячей 25:2.

Сергей Божин получил в игре предупреждение, для него оно стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

Следующий матч самарцы проведут также дома. В субботу, 17 октября, "Крылья Советов" принимают астраханский "Волгарь". Игра 16-го тура начнется в 17:00.