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В Самаре в ДТП погиб мотоциклист

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В среду, 14 октября, вечером в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На Пугачевском тракте напротив дома № 62 мотоциклист врезался в автомобиль Hyundai.

По данным полицейских, в ДТП мотоциклист погиб. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Назад. 15 октября 2020
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В Самаре в ДТП погиб мотоциклист

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