В Самаре в ДТП погиб мотоциклист

15.10.2020 10:14 Читали 5

В среду, 14 октября, вечером в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.