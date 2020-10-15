В Самаре в ДТП погиб мотоциклист

На Пугачевском тракте напротив дома № 62 мотоциклист врезался в автомобиль Hyundai.
По данным полицейских, в ДТП мотоциклист погиб. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В среду, 14 октября, вечером в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На Пугачевском тракте напротив дома № 62 мотоциклист врезался в автомобиль Hyundai.
По данным полицейских, в ДТП мотоциклист погиб. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.