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Прокачайте русский язык в "Ростелеком. Лицей" с главным редактором творческого альманаха Artifex

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"Ростелеком. Лицей" представляет новый эксклюзивный курс русского языка, который ведет главный редактор творческого альманаха Artifex, филолог и литературовед Николай Жаринов. Курс рассчитан на учащихся 10 и 11 классов, но будет полезен и родителям, которые хотят повысить уровень своей грамотности.

В некоторых регионах из-за пандемии коронавируса снова вводят режим вынужденной изоляции, школы переходят на дистанционное обучение. Заняться самообразованием — отличный способ провести время с пользой, а школьникам — не отстать от учебной программы. В этом ученикам и их родителям поможет цифровой сервис образования "Лицей", где представлена не только школьная программа, но и большая библиотека развивающих курсов.

Николай Жаринов — магистр филологии и культурологии. Более 12 лет преподавал русский язык и литературу в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, Институте журналистики и литературного творчества и других образовательных учреждениях. Николай — создатель и главный редактор творческого альманаха Artifex и видеоблога на YouTube.

"В 10 и 11 классах школьники, как правило, уже знают, куда будут поступать, но независимо от того, в каком вузе они будут учиться и какую выберут профессию, русский язык понадобится везде. Любой профессионал, будь то журналист или программист, экономист или биолог, должен уметь грамотно излагать свои мысли. В рамках образовательной программы на платформе "Ростелеком. Лицей" мы овладеем искусством грамотно говорить и писать. По окончании курса ученики заполнят пробелы в знаниях русского языка и структурируют теорию по всей школьной программе", — рассказал Николай Жаринов.

Эксклюзивный курс русского языка составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Каждую тему можно закрепить на специальном интерактивном тренажере, который помогает запомнить правила и усвоить тему. К видеоурокам также прилагается теоретическая часть, которая состоит из краткой шпаргалки и ключевых правил по теме.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

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Новости

Назад. 14 октября 2020
Прокачайте русский язык в "Ростелеком. Лицей" с главным редактором творческого альманаха Artifex
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