В программу страхования от болезней "Индивидуальная защита" ВСК включила ряд важных сервисов

14.10.2020 12:26 Читали 31

Страховой Дом включил в программу страхования от болезней "Индивидуальная защита" важные и полезные дополнительные сервисы. Они разработаны не только для защиты здоровья застрахованных. С их помощью можно легко разобраться в вопросах, связанных с тестированием на COVID-19, которые сегодня действительно актуальны.

Тестирование на COVID-19 требуется огромному числу людей. По данным Роспотребнадзора в России уже проведено более 51 млн тестов, что связано в том числе с необходимостью проведения тестирования для сотрудников, работающий в офисах компаний. Также тест обязателен после возвращения из отпуска, проведенного за границей: в этом случае люди должны оперативно сдать тест и подгрузить его на портал госуслуг. Прибывающим, конечно, предлагается прохождение тестирования в аэропорту, но там они сталкиваются с большими очередями. Кроме того, получая результаты тестирования, люди не понимают, как им самостоятельно трактовать показания теста и что делать в случае подтверждения COVID-19.

Все эти вопросы легко решаются, если есть полис Страхового Дома ВСК "Индивидуальная защита", по которому клиентам доступно тестирование на COVID-19 (ПЦР/Антитела) в лабораториях партнеров по всей территории РФ, где присутствуют диагностические центры.

В полис также включены консультации с врачами узкого профиля, которые позволяют получить профессиональную обратную связь по результатам тестирования или пройденного обследования для мужчин или женщин, в рамках программы страхования. Также специалисты могут ответить на вопросы, которые волнуют людей в связи с уже имеющимися проблемами со здоровьем (поскольку программа страхования не ограничивается COVID-19).

Возможность страхования распространяется на людей до 65 лет, и действует на всей территории России.

"Программы с сервисной составляющей, такие как "Индивидуальная защита", стали более востребованными. Запрос на них возник с началом пандемии, когда люди оставались дома вынужденно, не могли посетить врача и даже испытывали психологический дискомфорт от пребывания в режиме самоизоляции. Поэтому наш страховой продукт мы дополнили таким образом, чтобы учесть и эти новые потребности страхователя: по полису можно получить дистанционные консультации врачей, психологическую поддержку специалистов и лабораторную диагностику", — прокомментировал Заместитель генерального директора по медицинскому страхованию, руководитель блока Медицина Страхового Дома ВСК Олег Витько.