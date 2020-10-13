Зампред самарской губдумы переболел коронавирусом

13.10.2020 15:44 Читали 8

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов признался, что переболел коронавирусом.

«У меня COVID-19, первая мысль в прошлый вторник после того, как к вечеру почувствовал, что мои вкусовые рецепторы искаженны. К ночи температура поднялась до 38,2, совершенно пропало обоняние. Вообще ничего не чувствовал (конечно же понюхал все, что нашёл дома). На следующий день проснулся совершенно здоровым, но по-прежнему ничего не чувствовал. Сразу сдал тест. Но все врачи единогласно говорили — COVID-19, да я и сам внутренне согласился, просто вот в такой вот легкой форме.

С пятницы уже начали возвращаться запахи. В общей сложности за эту неделю у меня взяли шесть мазков. Официально здоров, чего и всем желаю», — поделился политик в своем Insatagram-аккаунте.