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В Тольятти ожила история

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Этой осенью на улицах и в общественных местах Тольятти появились бело-синие малые архитектурные формы, выполненные в едином бело-голубом стиле. Каждый объект – это своего рода портал в интерактивный музей, посвященный истории создания и строительства города Тольятти. Большая часть виртуальных экспонатов связана с историей легендарного «Куйбышевгидростроя», который в этом году отмечает 70-летие со дня образования.

Интерактивная тематическая выставка, посвященная истории становления строительного комплекса города Тольятти, организована в рамках поддержанных Губернатором Самарской области Д.И.Азаровым общественной акции «Время Тольятти» и Года Тольятти в Самарской области.

На каждом выставочном объекте нанесены активные маркеры и QR‑коды, которые позволяют получить доступ к элементам дополненной реальности и выставочным материалам, размещенным в сети Интернет.

Для просмотра виртуальной экспозиции и 3D-объектов дополненной реальности необходимо установить на смартфон или планшет разработанные для платформ iOS и Android приложения: «Живая история» и ARGIN.

При наведении камеры смартфона или планшета на экспонат в режиме дополненной реальности активируется навигационная система выставки, при помощи которой можно получить доступ к фонду мультимедийных экспонатов. Новая технология дополненной реальности (AR) позволяет перенестись с улиц Тольятти в виртуальный мир прошлого, увидеть своими глазами возведение строителями дважды орденоносного «Куйбышевгидростроя» наиболее знаковых объектов города и области, прикоснуться к истории создания и строительства автомобильной столицы России.

Приложение «Живая история» обеспечивает эффект дополнения реального мира трехмерными моделями, которые через экран смартфона можно рассмотреть со всех сторон и в мелких деталях. Это костюм водолаза 50-х годов, модели Жигулевской ГЭС и грузового паровоза «СО17». При наведении камеры устройства с запущенным приложением на специальную метку воспроизводится визуализация трехмерной модели. Изображение каждой модели снабжено поясняющей информацией, звуковым сопровождением, анимацией и интерактивными «зонами интереса». Не смотря на виртуальную природу выставочных объектов, приложение позволяет всем желающим сфотографироваться с экспонатами.

Объекты интерактивной выставки размещены в наиболее доступных общественных местах города Тольятти и для ее посещения нужен только смартфон и немного свободного времени.

Титульный экспонат выставки расположен на площади Свободы, интерактивные порталы – в Парке Победы, в Центральном парке культуры и отдыха, в Центральном парке Комсомольского района, на бульваре Ленина, 22; у СТК им.Степанова, в Тольяттинском государственном университете (ул.Белорусская, 14), выставочные постаменты установлены в торговых центрах: ТЦ «Русь на Волге» (ул.Революционная, 52а), ТЦ «Парк Хаус» (Автозаводское шоссе, 6) и ТЦ «Мадагаскар» (ул.Льва Яшина, 14).

Более подробно о выставке можно узнать уже сейчас в социальных сетях:

Instagram – @kgstroy70

«ВКонтакте» – https://vk.com/gidrosroy70

Facebook – https://www.facebook.com/kgstroy70

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