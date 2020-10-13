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На фестивале "NAUKA 0+" стартовала "Неделя ПГУТИ"

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С 12 по 17 октября в рамках Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+" пройдет неделя, посвященная Поволжскому государственному университету телекоммуникаций и информатики. Посмотреть онлайн-открытие и познакомиться с программой новой фестивальной недели можно в официальной группе vk.com/festivalnauki63.

На открытии тематической недели с приветственным словом к участникам фестиваля обратился ректор ПГУТИ, доктор технических наук, профессор Дмитрий Мишин. "Наш вуз по праву считается лидером в системе образования и научно-исследовательской деятельности по направлениям "Телекоммуникация", "Информационная безопасность", "Инфокоммуникационные технологии", "Фотоника" и "Искусственный интеллект". Двери нашего университета всегда открыты для молодежи, которая стремится заниматься научным и инженерно-техническим творчеством", — сказал он.

Гости фестиваля смогли побывать в коллективной радиостанции RC4HAA университета связи и послушать лекцию инженера кафедры теоретических основ радиотехники и связи Игоря Куркова "Любительская радиосвязь — физический процесс или хобби".

В продолжение недели, 13 октября, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой высшей математики ПГУТИ Игорь Блатов проведет мастер-класс "Шахматы: наука, искусство, спорт".

14 октября доктор исторических наук, профессор ПГУТИ Георгий Ипполитов прочитает научно-популярную лекцию "Гражданская война в России (1918 — 1922): трагедия братоубийства".

В четверг гостей фестиваля ждут сразу две научно-популярные лекции по профильным направлениям ПГУТИ: "Фотоника, оптическая связь и нанороботы" доцента кафедры физики Марии Головкиной и "Электроника будущего уже сегодня. Мемристоры — новый элемент электроники" доцента кафедры "Радиоэлектронные системы" Владимира Галочкина.

16 октября руководитель отдела маркетинга филиала "Выбери Радио" в Самаре Юлия Куликова проведет мастер-класс "Персональная репутация в интернете".

В субботу, 17 октября все желающие приглашаются на интеллектуальную онлайн-игру "IT Quiz". Количество команд не ограничено! За подробной информацией об онлайн-игре следите в группе фестиваля "ВКонтакте".

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Назад. 13 октября 2020
На фестивале "NAUKA 0+" стартовала "Неделя ПГУТИ"

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