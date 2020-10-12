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Страховой Дом ВСК осуществляет страхование исполнителей YouDo для Ozon

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ВСК реализует программы страхования ответственности исполнителей услуг в рамках совместного проекта маркетплейса Ozon и сервиса YouDo.

Ozon предложил своим клиентам установку бытовой техники от исполнителей — мастеров YouDo. При этом к выполнению заказов клиентов допускаются только те мастера и исполнители, которые имеют полис страхования ответственности, без него исполнитель не может откликнуться на объявление от заказчика с OZON.

Страховой Дом ВСК является единственным страховщиком на платформе YouDo, обеспечивающий страхование исполнителя на случай нанесения ущерба заказчику во время исполнения его заказа по полису страхования ответственности. Такой вид страхования позволяет компенсировать убытки в случае, если во время выполнения установки техники какое-либо имущество заказчика будет повреждено. Максимальная сумма страховой выплаты в случае ущерба составляет 100 000 рублей.

Решение, реализованное при партнерском участии ведущих компаний, направлено на улучшение клиентского сервиса: покупатели маркетплейса имеют возможность выбрать исполнителя YouDo, чьи услуги уже застрахованы ВСК, а значит, получить компенсацию при некачественном выполнении заказа.

После первого запуска сервиса в Москве партнеры рассчитывают масштабировать его как на другие виды услуг исполнителей YouDo, так и на другие регионы России.

YouDo.com - российский агрегатор, позволяющий находить исполнителей для решения любых бытовых задач. Проект, основанный в 2012 году двумя предпринимателями Денисом Кутергиным и Алексеем Гидиримом, за 8 лет работы стал одним из крупнейших на онлайн-рынке услуг. На сайте зарегистрировано более 8 млн пользователей. Из них более 2 млн специалистов, оказывающих услуги. Заказать услугу можно на сайте youdo.com и в мобильных приложениях на iOS и Android. До 2018 года YouDo работал в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге, но в 2018 году появилась возможность создавать задания в любом городе.

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Назад. 12 октября 2020
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Страховой Дом ВСК осуществляет страхование исполнителей YouDo для Ozon

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