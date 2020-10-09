Молодые ученые обсудили, как популяризировать науку без ее "гламуризации"

09.10.2020 19:56 Читали 9

В "Точке кипения" Самарского университета им. Королева состоялся круглый стол на тему "От "Науки 0+" — к большой науке". Молодые ученые из вузов-участников Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+" обсудили возможности популяризации науки в регионе.

Важно ли вовлекать молодежь в научную деятельность и какие есть возможности для этого имеют самарские вузы, нужно ли ученому быть в том числе популяризатором науки — эти вопросы стали главными для обсуждения на круглом столе.

Наталья Роденко, инженер-конструктор Самарского университета им. Королева, поделилась опытом популяризации своего научного направления: она изучает изменение биологической активности лекарств при воздействии на них импульсным магнитным полем. Как отметила Наталья Роденко, принципиальным в популяризации науки по-прежнему остается материальное обеспечение лабораторий, возможность работать на современном оборудовании.

Луиза Кирасирова, исполнительный директор Самарской международной нейронедели, считает, что в обществе необходимо сформировать отношение к науке как к неотъемлемой составляющей жизни. Это можно сделать с помощью увеличения числа просветительских мероприятий: конференций, хакатонов, фестивалей, конкурсов.

Лариса Второва, педагог дополнительного образования Дома научной коллаборации в Самарском государственном техническом университете, отметила, что в процессе приобщения молодого поколения к науке очень важна роль педагога как наставника и проводника. Но это должна быть позиция старшего товарища, а не ментора.

Аспирант Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Елена Артюшкина поделилась мнением, что ученый всегда должен становиться на позицию своего читателя, слушателя, зрителя — выбирать формат, доступный и понятный ему, будь то заметка, ролик для интернета или выступление на научно-популярном мероприятии.

Руководитель дирекции Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+", проректор МГУ Леонид Гусев отметил, что на мероприятиях по популяризации науки очень важно делать их интересными для широкой аудитории, при этом не переходя к крайности — "гламуризации" науки и образа ученого. Ведь яркие шоу без рассказа об изучаемых явлениях и экспериментах — это еще не популяризация науки.

В завершение круглого стола руководитель штаба Самарской Центральной региональной площадки фестиваля "NAUKA 0+" Алексей Аржанов обратился к коллегам с предложением организовать специальные обучающие семинары и мастер-классы по подготовке ученых, рассказывающих о своих проектах и исследованиях в рамках фестиваля науки и других мероприятий. А специалист отдела реализации молодежных проектов и программ Опорного Тольяттинского госуниверситета Оксана Кичатова добавила, что необходимо оказывать всяческую поддержку ученым, искренне желающим поделиться своими открытиями с широкой аудиторией, поскольку именно такие добровольцы являются самыми большими энтузиастами в области популяризации науки.

Фестиваль "NAUKA 0+" в Самарской области проводится в этом году в смешанном формате — офлайн и онлайн — в рамках тематических недель ("Физика полета", "Физика медицины", "Физика ядра") или программ отдельных вузов: "Неделя Политеха", "Неделя ПГУТИ", "Неделя ТГУ". Все мероприятия доступны в официальной группе фестиваля.

Запись трансляции мероприятия можно увидеть по ссылке.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".