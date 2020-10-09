Подъем затонувшего автомобиля из реки Волга в Сызрани

09.10.2020 11:29 Читали 10

8 октября водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили работы по подъему затонувшего автомобиля из реки Волга в городе Сызрань. 6 октября к спасателям обратились сотрудники полиции с просьбой провести подводное обследование автомобиля, который находился около причала грузопассажирского парома. Мутная вода и илистое дно осложнили проведение работ.

В результате обследования было установлено, что автомобиль находится на расстоянии четырех метров от причальной стенки и на глубине трех метров. Также были установлены идентификационные номера. Судя по толстому слою ила в салоне автомобиль находился на дне длительное время. Объект представлял опасность для судоходства. Было принято решение по подъему машины на берег. Около трех часов потребовалось водолазам, что бы с помощью насоса пожарного автомобиля размыть грунт под днищем затонувшей машины и завести троса. Затем автокраном вытянули автомобиль на берег.