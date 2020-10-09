Губернатор поблагодарил жителей региона за активное участие в «Диктанте Победы»

09.10.2020 12:26 Читали 12

Более 36 тысяч жителей Самарской области написали исторический «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. По количеству участников в этой международной акции наш регион вошел в пятерку лидеров среди субъектов России. 19 наших земляков получили оценку «пять», набрав максимальные 25 баллов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил «отличников» и поблагодарил всех жителей губернии за участие в диктанте. «Я очень рад, что такое количество земляков проявили активность в «Диктанте Победы», проверили свои знания истории нашей великой Родины – России, самой трагической ее страницы – периода Великой Отечественной Войны, – отметил Глава региона. – Сегодня крайне важно сохранить историческую правду, память о событиях Великой Отечественной войны, о героях, которые есть буквально в каждой семье, и передавать знания новым поколениям».

Участникам диктанта необходимо было за 45 минут выполнить 25 заданий, которые касались самого широкого спектра вопросов. Они затрагивали ход боевых действий, положение на фронтах, подвиги фронтовиков, достижения советской науки и промышленности тех лет. Кроме того, 5 вопросов были непосредственно связаны с историей города Куйбышева времен 1941-1945 годов.

Среди 19 «отличников» лучший результат показала Виктория Леонова, которая живет в селе Жигули Ставропольского района и работает бухгалтером в санатории «Молодецкий курган». Она правильно ответила на все вопросы за максимально короткое время. На решение исторического теста ей понадобилось 10 минут. Женщина оказалась в числе 20 лучших среди всех участников «Диктанта Победы» в стране.

Виктория Леонова рассказывает, что поучаствовала в «Диктанте Победы» совершенно случайно. «У меня сестра работает учителем английского языка в нашей сельской школе и является руководителем музея. Я ребенка как обычно привела утром в школу, и мне предложили пройти тест и проверить свои знания истории», – рассказывает она.

Женщина признается, что историей родной страны и края интересуется постоянно. «Я выросла на военных фильмах, – говорит Виктория Леонова. – Мы часто все вместе смотрим советские картины, современное документальное кино, посвященное Великой Отечественной войне, посещаем выставки, по возможности приезжаем на Парад Победы или Парад Памяти, которые проходят в Самаре на площади Куйбышева. Я считаю, что это важно – вместе с детьми изучать историю нашей страны, чтобы они знали и, самое важное, помнили своих героев».

Напомним, «Диктант Победы» прошел 3 сентября. Самарская область стала второй в стране после Московской области по количеству площадок – всего был организован 751 пункт проведения. Центральным местом проверки знаний стала площадь Куйбышева, где в этот же день начал работу уникальный проект – интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории – наша Победа». За время его работы десятки тысяч жителей региона и гостей областной столицы смогли погрузиться в атмосферу Куйбышева – «Запасной столицы» страны времен Великой Отечественной войны.

«Я горд, что такой проект реализован в столице Самарской области – в Самаре, Городе трудовой доблести, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я думаю, что именно так мы должны напоминать о самых славных, героических и трагических страницах истории нашего народа. Именно так мы должны сегодня хранить память, передавать ее новым поколениям. Меняется время, по-другому немножко самые юные граждане страны воспринимают то, что было 75 лет назад. Мы должны им напомнить, дать возможность не только увидеть, но и где-то потрогать руками».

По решению Губернатора музей под открытым небом «Дорога истории – наша Победа» продолжит свою работу в Тольяттинском Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова.

Напомним, что в этом году в регионе прошли сотни мероприятий, посвященных Году памяти и славы, 75-летнему юбилею Победы. Так, на фасаде здания Правительства Самарской области с 4 по 6 сентября в вечернее время транслировался документальный фильм «Во имя справедливости!», посвященный Нюрнбергскому процессу, в ходе которого нацистская агрессия признана «преступлением против человечества».

Ранее, 24 июня, на площади Куйбышева состоялся Парад Победы. Самарская область стала единственным регионом Приволжского Федерального округа, где, согласно Указу Президента России Владимира Путина, прошел военный парад. Увидеть его смогли миллионы граждан страны, поскольку он транслировался в эфире федеральных телеканалов.

А весной этого года мини-парады прошли под окнами каждого ветерана, проживающего в регионе. Кроме того, силами 2-й гвардейской Краснознаменной армии и творческих коллективов для заслуженных жителей региона – участников войны и тружеников тыла – были организованы концерты.

«Все эти масштабные мероприятия мы проводим для того, чтобы сохранить правду о великой истории России. Наши солдаты на фронте сражались с врагом, не жалея себя, до последнего вздоха. А в тылу люди не жалели сил и здоровья ради того, чтобы дать фронту все необходимое. Мы никогда не забудем о подвиге фронтового поколения. О том, что обязаны им, выстоявшим в годы войны, жизнью и свободой», – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров.