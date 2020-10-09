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В Самарской области до конца года будут дополнительно возведены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта

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В этом году в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, было запланировано возведение двух офисов врачей общей практики и 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Но после проведения торгов на поставку сборных модульных конструкций для возведения ФАП и ОВОП образовалась экономия, и было решено дополнительно сверх плана возвести еще 4 фельдшерско-акушерских пункта.

В развитии первичной медико-санитарной помощи, в том числе заключается и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В своем Послании Глава региона отметил: «Нам нужно обеспечить 100% жителей региона пешей доступностью до пунктов первичной медицинской помощи. И мы должны решить эту проблему в кратчайшие сроки».

Так, дополнительно в этом году новые фельдшерско-акушерские пункты появятся ещё  в с. Беловка м.р. Богатовский; с. Николаевка м.р. Волжский; с. Чапаево м.р. Красноярский; с. Новое Еремкино м.р. Ставропольский.

Таким образом, в 2020 году на территории Самарской области будет произведена замена 32 ФАПов и 3 офисов ВОП.

«Нам новый ФАП в селе Новое Еремкино очень нужен, — рассказала  главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина. – Старое здание прежнего ФАПа находится в аварийном состоянии. Оно было построено в 1967 году. А от села до центральной больницы – 55 километров. Жители села  очень ждут, когда появится новый ФАП. Он будет располагаться рядом со старым. Место это удобное, есть подъездные пути, удобные подходы».

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