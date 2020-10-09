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"Ростелеком" и "АльфаСтрахование" запускают онлайн-страховку от несчастного случая с удобной оплатой "по подписке"

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"Ростелеком" и "АльфаСтрахование" запускают совместные онлайн-продажи страховой защиты от несчастного случая для детей и взрослых с возможностью помесячной оплаты "по подписке". Стоимость полиса — от 60 рублей в месяц.

Страховая защита оформляется всего за несколько минут на сайте insur.rt.ru, а полис высылается на электронную почту. По программе можно застраховать взрослого, ребенка или всю семью (до двух взрослых в возрасте до 65 лет и двух детей старше трех лет). Полис действует на всей территории России 24 часа в сутки.

"Мы продолжаем развивать и расширять линейку страховых продуктов для семьи, которые легко и буквально за пару минут можно оформить на нашем сайте. Теперь страхование от несчастного случая доступно с удобным ежемесячным платежом, что хорошо знакомо и удобно для наших клиентов, которые регулярно вносят абонентскую плату за услуги связи. Оформление полиса полностью проводится в онлайн-режиме, то есть, что важно в текущих условиях, посещать офис не нужно. Обеспечить спокойствие за близких и детей стало намного проще и удобнее для семейного бюджета", — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента "Ростелекома" Ирина Козловская.

"Каждый может оказаться в ситуации, когда жизни или здоровью угрожает опасность. Страхование от несчастного случая — надежный способ обеспечить себе спокойствие и финансовую защиту в непредвиденных обстоятельствах. Одно из удобств нашего страхового продукта заключается в том, что его не обязательно оплачивать сразу на год — можно оформить подписку с автопролонгацией, и раз в месяц с банковской карты будет списываться платеж за страховку, размер которого дешевле чашки кофе", — сказала руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами "АльфаСтрахование" Елена Калмыкова.

Программа для взрослых покрывает риски повреждений, инвалидности первой и второй группы или смерть в результате несчастного случая, для детей — травмы и госпитализацию в результате несчастного случая. Отказаться от подписки можно в любой момент, позвонив по номеру: 8 800 333 75 57.

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Новости

Назад. 09 октября 2020
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