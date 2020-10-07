В Нефтегорске в «Точке роста» проходит шахматный марафон

07.10.2020 15:07 Читали 12

С 5 по 9 октября в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» школы №3 г. Нефтегорска проходит шахматный марафон «Шах и Мат». Он является подготовительным этапом перед окружными соревнованиями.

В отборочном туре принимают участие ученики 1 — 11 классов. Они разделены по возрастным группам. В уютной шахматной гостиной, оборудованной в «Точке роста», проходит по 12 игр. Участники с нетерпением ждут большие перемены между уроками, чтобы прийти на турнир и показать своё мастерство в интеллектуальной игре.

«Я увлекаюсь шахматами с 6 лет, — рассказывает ученик 8Б класса Николай Лукин. — Играл с родителями и старшей сестрой. Когда у меня появился смартфон, я начал использовать его для игры в режиме онлайн с соперниками из других стран. Шахматы учат последовательно мыслить и рассуждать, помогают спланировать своё свободное время, чтобы его хватило на отдых и уроки. Во время игры нужно вспомнить математику, потому что это расчёты, а для того, чтобы победить нужно просчитать ходы соперника. Я рад, что в нашей школе появилось новое шахматное пространство, где мы с ребятами можем встретиться и поиграть на перемене или после уроков».

Центр цифрового и гуманитарного профилей открылся в школе №3 г.Нефтегорска в этом году в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. По мнению педагогов «Точка роста» открывает новые возможности для детей, развивает их творческие и интеллектуальные способности.

«Информационные технологии очень глубоко проникли в нашу жизнь, — отметила директор школы №3 г.Нефтегорска Дмитрий Токарев. — Многие современные актуальные профессии требуют знаний и навыков в области программирования, разработки приложений, разработки виртуальной и дополненной реальности. Благодаря реализации национального проекта «Образование» в нашем арсенале появились инструменты для изучения таких направлений, и я уверен, что создание Центров «Точка Роста» расширит возможность предоставления качественного образования и поможет выявить и развить способности школьников. Центр стал общественным пространством для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности учащихся, шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей. Стоит отметить, что эмоции, которые получают дети на занятиях, захватили и родителей, которые поддержали стремление ребят заниматься в кружках. Родители приходят к пониманию того, что виртуальное пространство может быть не только игровой площадкой, но и замечательной образовательной средой. Я уверен, что заинтересованность учащихся не пройдёт и станет базой для увлечения на многие годы, а возможно и будущей профессией».

Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также мини-технопарков в сельских школах и малых городах региона, поддержка одаренных детей, создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка отвечает стратегии лидерства Самарской области.

Уже сегодня в 87 центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданных в губернии занимаются более 40 тысяч ребят.

«Открытие центра «Точка Роста» дало новый импульс развития шахматного движения в нашей школе, — поделился педагог дополнительного образования, руководитель детского объединения «Шахматная гостиная» Вячеслав Алеев. — Уже через неделю с момента открытия центра мы набрали первую группу желающих для занятий шахматами, а сейчас это уже более 30 учащихся, в основном это конечно начальная школа, но сейчас проводим работу и по привлечению старшеклассников. Для этого мы проводим товарищеские соревнования внутри школы, чтобы выявить больше желающих. Такой масштабный шахматный марафон проводится в школе впервые, участвует в нём порядка 50 ребят и всё это благодаря материально-техническому оснащению нашей «Точки Роста». В дальнейшем планируем провести товарищеские соревнования между школами образовательного округа, для расширения горизонтов, но мечта, конечно, вывести турнир «Шах и Мат» на региональный уровень. Теперь у нас есть для этого все необходимые ресурсы: большое количество игровых комплектов, специальные часы и мебель, наглядный материал, учебные пособия, а также комфортные условия для занятий. В рамках дополнительного образования мы встречаемся с детьми 3 раза в неделю после основных уроков, а для тех, кто желает с пользой провести время в выходные дни, организованы занятия в субботу и воскресенье. Шахматы позволяют приобщить ребят к спорту, также улучшают память и концентрацию. Большие победы начинаются с малого возраста! Поэтому мы привлекаем к занятиям этой увлекательной интеллектуальной игрой с самого раннего возраста, уже с 1 класса».

Для учащихся марафон «Шах и Мат» не ограничится только участием. Уже 10 октября в центре образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в школе №3 г.Нефтегорска состоится награждение победителей и призеров марафона.