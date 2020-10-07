В Самаре открыли первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

07.10.2020 14:04 Читали 14

В Куйбышевском районе Самары около школы №55 (ул. Белорусская, 112а) в рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), инициированного Президентом России Владимиром Путиным, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Это первый подобный спортивный объект в регионе.

ФОКОТ – это комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования. В него входят универсальная спортплощадка размером 60 на 30 метров с искусственным футбольным газоном (производитель сертифицирован FIFA), 4 беговые дорожки по 200 метров с профессиональным травмобезопасным покрытием, яма для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту. Рядом с футбольным полем – площадка для игры в баскетбол 3х3, зона воркаута и уличных тренажеров. Также в состав ФОКОТа входят 2 крытые раздевалки и трибуна с навесом на 100 мест. Освещение – 36 прожекторов с энергосберегающими лампами.

«Особенность ФОКОТа в том, что не нужно огромных затрат на его строительство и содержание, он универсален – это полноценный спортивный комплекс. Для Куйбышевского района ФОКОТ – точка притяжения детей и молодежи, всех жителей. Уверен, что здесь никогда не будет пусто. Благодарен Правительству Самарской области и Губернатору Дмитрию Азарову за совместную реализацию проекта. Планируем, что в следующем году в Самаре будет построено не менее 2 таких ФОКОТов – приложу для этого все усилия», – отметил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

На территории ФОКОТа будут проходить занятия учащихся школы №55, районные и городские соревнования, заниматься спортом смогут и местные жители.

«Раньше здесь было старое футбольное поле, трава с землей и песком, так себе условия. Новый спорткомплекс стал для всех учеников сюрпризом. Все новое, удобное, много разных площадок. Мне больше всего нравятся беговые дорожки с мягким покрытием, мальчишки наши в восторге от футбольного поля. Буду сюда приходить после уроков и в выходные дни. Когда есть такая площадка – хочется здесь заниматься как можно чаще», — рассказала ученица 10А класса школы №55 Виктория Сидоренко.

«Завидую ребятам белой завистью – у нас таких условий в свое время не было. Именно на таких площадках делаются первые шаги в спорт. Приятно видеть, что в Самаре и в области каждый год появляются новые спортивные объекты. Пусть не каждый ребенок становится профессиональным спортсменом, но благодаря увлечению в детстве, в школьные годы, спорт навсегда остается в жизни», — считает заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов.

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что в рамках реализации национального проекта «Демография» до конца года в регионе будут построены и другие спортивные объекты. «Уже завершено строительство 22 спортплощадок, 5 площадок комплекса ГТО. В ближайшее время ожидается запуск ледового катка в Похвистнево и ФОКа «Акробат» в Тольятти, окончание модернизации стадиона «Салют» в Самаре. Нацпроект «Демография» дал мощный импульс для развития спортивной инфраструктуры и создания новых условий для занятий спортом жителей Самарской области», — отметил глава минспорта.