Школьники с.Челно-Вершины готовят своих роботов к соревнованиям по «СУМО»

07.10.2020 15:00 Читали 10

Школьники из с.Челно-Вершины готовятся к японскому единоборству. Только в их поединке будут принимать участие не тяжелоатлеты, а машины с искусственным интеллектом собственного производства. Состязания роботов Сумоистов пройдут на базе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который создан в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В ходе подготовительного этапа педагоги проведут для учеников 5-9 классов семинары-тренинги. Главная цель — на практическом примере показать, как разработать программу для робота-сумоиста.

«Этот формат работы со школьниками для нас не новый. Центр «Точка роста» открылся в школе с. Челно-Вершины в прошлом году, а в этом еще и в школе с.Девлезеркино, — рассказывает руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Александр Акимов. – Данные тренинги нужны, так как они позволяют привлечь больше детей к занятию робототехникой. Многие дети, получившие в нашей школе первоначальные навыки работы с робототехникой, пошли заниматься в учреждение дополнительного образования по данному направлению, и добились успеха на робототехнических соревнованиях окружного и областного уровней. Благодаря реализации национального проекта «Образование» мы получили современное оборудование, успешно его осваиваем и уже сегодня мы видим практические результаты — новые компетенции у наших учеников».

По мнению педагогов, робототехническое творчество опирается на результаты исследовательской деятельности и позволяет применить научные знания на практике.

«Как только в нашей школе открылась «Точка роста» для нас провели экскурсию, познакомили с новым оборудованием и мы смогли сами выбрать, чем нам хочется заниматься, — рассказывает ученик 7 класса школы с. Челно-Вершины Юрий Захаров.- Мне очень нравятся занятия по робототехнике. Благодаря им я стал лучше понимать и даже применять теорию, которую мы учили на уроках физики и математики. Я хочу принять участие в поединке роботов-сумоистов, чтобы проверить, как мой робот сможет справиться с задачей. А еще посмотреть какие машины сконструировали старшеклассники».

Школьные робототехнические состязания планируется провести в дни школьных каникул. Приглашенные педагоги выступят в качестве судей. Соревновательные мероприятия, как один из видов неформального образования, помогают детям проявить навыки и умения, отмечают учителя. По их мнению «Точка роста» расширяет возможности школьников, помогает сформировать у ребят новые технологические и гуманитарные навыки с использованием современного оборудования. Благодаря поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова планируется не менее 70% школьников вовлечь в занятия по программам цифрового, технического, гуманитарного и естественнонаучного направления во внеурочное время, что даст им возможность более осознанно подойти к выбору будущей профессии.