Стало известно имя победителя регионального этапа конкурса «Учитель года-2020»

07.10.2020 08:59 Читали 12

Во вторник, 6 октября, Глава Самарской области Дмитрий Азаров в режиме ВКС пообщался с лучшими учителями губернии и поздравил их с профессиональным праздником. Стороны обсудили роль современного педагога в образовательном и воспитательном процессе, ход реализации нацпроекта «Образование», а также возможности, которые есть в регионе для карьерного и личностного роста преподавателей.

Приветствуя участников встречи, Дмитрий Азаров отметил: «Педагог – ключевая фигура в решении задач образования и воспитания подрастающего поколения. Невозможно подготовить достойную смену, достичь опережающего развития страны без квалифицированного педагогического состава, а у нас в области великолепные, блистательное учителя. Об этом свидетельствуют и ваши профессиональные достижения, и результаты учащихся, в обучение которых самарские педагоги, конечно, вкладывают всю душу».

Глава региона также подчеркнул, что существенным подспорьем в воспитании и образовании современного поколения являются национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Путиным. К примеру, именно благодаря нацпроектам уже в этом году будут введены три школы: первый корпус новой школы на 600 мест на Пятой просеке в Самаре, новая школа в микрорайоне Новая Самара и школа в с. Приволжье, в которой проведены работы по реконструкции. В 2021 году работа по созданию новых образовательных учреждений будет продолжена: начнется строительство второго корпуса школы на Пятой просеке, школы в селе Тимофеевка и в Тольятти. Кроме того, министерством просвещения РФ одобрено строительство новой школы на 1100 мест в жилом районе Волгарь.

Большая работа проделана по модернизации образовательной инфраструктуры в малых городах и селах, развитию технического творчества: созданы 87 центров гуманитарного и цифрового образования «Точка роста», 24 школы оснащены оборудованием по предметной области «Технология», открыто 40 детских мини-технопарков, два больших и один мобильный «Кванториум», IT-Центр и Дом научной коллаборации.

«Подчеркну: успех реализации национального проекта «Образование» зависит, в первую очередь, от вас, от вашего труда, таланта, профессионализма. Все это есть, а вместе мы продолжим создавать системную основу для достижения все новых и новых результатов», – обратился Губернатор к педагогам.

В Самарской области внимание уделяется не только формированию условий для учеников, но и непрерывному повышению квалификации учителей. Для этого в губернии создаются два центра: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального мастерства. Это стало возможным благодаря победе Самарской области в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета.

«Дорогие учителя! Будущее страны и самарской земли – в ваших руках. И это – не громкие слова, это факт, – подчеркнул руководитель области. – Убежден: вместе с вами мы добьемся того, чтобы наши дети стали хорошо образованными, конкурентоспособными, успешными людьми, настоящими патриотами нашей великой Родины».

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что в образовательном процессе крайне важна и роль родителей: «Очевидно, что только школа выучить, воспитать не может. Обязательно должно быть участие семьи. Именно поэтому с текущего года мы усиливаем работу с родительским сообществом и организуем областной родительский комитет. По информации, представленной министерством образования, уже и положение, и состав утверждены. Надеюсь, что многие вопросы будут успешно решаться во взаимодействии с этим новым институтом на уровне региона».

В торжественной обстановке были вручены награды лучшим представителям профессии, в том числе – подведены итоги конкурса на присуждение премии Губернатора педагогическим работникам за реализацию проектов в области спорта, научно-технического творчества, культуры, общественной деятельности и профессионального мастерства. В этом году лауреатами премии стали 60 педагогов со всей губернии, среди которых школьные учителя, воспитатели и работники сферы дополнительного образования.

«Позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий, кропотливый труд, высочайший профессионализм, ответственность и, конечно, полную самоотдачу, – сказал Дмитрий Азаров. – Вы – главный залог опережающего развития, лидерства нашего региона, которое мы подтверждаем в последние годы по самым разным направлениям деятельности».

Кроме того, сегодня были оглашены результаты конкурса «Учитель года Самарской области 2020». Победителем стала учитель большеглушицкой школы №1 Асем Шукурова, которая вот уже 7 лет преподает детям химию. По ее словам, залог успеха в профессии учителя – заинтересованность в предмете, который преподаешь, желание развиваться и стремление оставаться мобильным, чтобы успевать за всеми изменениями в сфере образования.

«Это первый конкурс профессионального мастерства в моей жизни. Сначала был окружной этап, потом зональный, потом региональный, – поделилась победительница. – С коллегами не было жесткой конкуренции, за время конкурса мы сдружились, помогали друг другу, поддерживали».

Теперь Асем Шукурова будет представлять Самарскую область на федеральном конкурсе «Учитель года России», который состоится в Волгограде и Москве.