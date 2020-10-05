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На фестивале "NAUKA 0+" пройдут мероприятия Самарской международной нейронедели

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С 6 по 11 октября Всероссийский фестиваль науки "NAUKA 0+", "Точка кипения" Самарского университета им. Королева и Самарский государственный медицинский университет приглашают принять участие в научно-популярных мероприятиях, объединенных темой нейронауки и нейротехнологий.

6 октября на онлайн-открытии новой тематической недели самарской площадки фестиваля "NAUKA 0+" с приветственным словом к участникам выступит популяризатор нейронауки, главный редактор портала Neuronovosti.ru Алексей Паевский. Автор статей для изданий "Вокруг Света", Discovery, "Наука и жизнь", Газета.Ru, сценарист телепередач "Галилео" и "Атланты: в поисках истины", Алексей Паевский расскажет, почему сегодня исследованиям мозга уделяется такое пристальное внимание, и с чего начать погружение в эту сферу науки, если знания по биологии не выходят за рамки школьной программы.

На следующий день в рамках Нейронедели пройдет Международная конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика" (BCI Samara 2020). На виртуальной сцене выступят ведущие российские и зарубежные ученые в области интерфейсов "мозг-компьютер": Александр Каплан, Марк Штарк, Алексей Осадчий, Сергей Шишкин, Слиман Бенсмайа, Михаил Лебедев, Ли Миллер, Джонатан Уолпоу, Джуничи Ушиба, Сан Ван-Ли и многие другие.

9 октября состоится еще одна конференция Нейронедели — "Нейронауки для когнитивного здоровья и здорового долголетия", на которой будут обсуждаться темы дегенеративных расстройств и технологии их диагностики, лечения и профилактики.

В завершение тематической недели, 10 октября, все желающие приглашаются на открытые научно-популярные нейро-лекции. Выдающиеся деятели нейронауки доступно, понятно и интересно расскажут о самом сложном устройстве на Земле — человеческом мозге. Слушателей ждут онлайн-лекции: "На заре электрофизиологии" (Алексей Паевский), "Восстановление после паралича с помощью интерфейсов мозг-компьютер" (Джуничи Ушиба, Университет Кейо, Япония), "Искусственная рука может чувствовать" (Слиман Бенсмайа, Университет Чикаго), "Интерфейсы мозг-компьютер: что это, и что они смогут" (Джонатан Уолпоу, Национальный центр адаптивных нейротехнологий, США).

Программа и онлайн-события Самарской международной нейронедели доступны в официальном сообществе фестиваля науки в Самаре и по ссылке: bcisamara.com.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, Самарский государственный медицинский университет, пространство "Точка кипения". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Новости

Назад. 05 октября 2020
На фестивале "NAUKA 0+" пройдут мероприятия Самарской международной нейронедели
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