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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне АA (RU), прогноз "Стабильный"

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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне АА (RU), прогноз "Стабильный".

Рейтинг ВСК определен сильным бизнес-профилем и финансовым профилем при адекватном качестве управления.

САО "ВСК" возглавляет крупную российскую страховую группу, занявшую 6-е место по величине страховых премий по итогам 2019 года. Состав Группы включает несколько страховых компаний, в том числе страховщика жизни ООО "ВСК — Линия жизни". Обширная региональная сеть группы насчитывает 89 филиалов и свыше 500 офисов во всех субъектах РФ.

Сильный бизнес-профиль Страхового Дома ВСК определяется ее прочными рыночными позициями и сильными операционными показателями. Согласно данным за 2019 год, рыночная доля САО "ВСК" в прошлом году превышала 6%. Наиболее сильные позиции Компания занимает в сегменте автокаско (входит в топ-3, владея 12%-ной долей рынка). В сегментах ДМС, страхования от несчастных случаев, страхования имущества юридических лиц и граждан, ОСАГО и прочих видов страхования ВСК входит в топ-10 компаний на российском страховом рынке.

С учетом незначительного влияния крупнейших клиентов на страховой портфель компании и широкой географии портфеля, диверсификация клиентской базы САО "ВСК" оценивается как высокая. Агентство определяет качество продуктового ряда Компании как хорошее: АКРА обращает внимание на способность ВСК удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц. По итогам 2019 года на автострахование (автокаско и ОСАГО) совокупно приходилось около 50% в страховом портфеле Компании. АКРА оценивает также диверсификацию каналов продаж как высокую.

Позитивная оценка операционных показателей САО "ВСК" основана на данных прогноза АКРА в отношении деятельности Компании. Комбинированный коэффициент убыточности по итогам 2019 года составил 0,94, а по итогам 2020 года ожидается его рост до 0,96–0,98.

По итогам деятельности за 6 мес. 2020 года ВСК выполняет плановые показатели по сборам и, несмотря на пандемию, поддерживает сборы на уровне 2019 года. Доходность портфеля в собственном управлении ВСК лучше индекса и лучше портфелей в доверительном управлении за счет корректировки стратегии в пользу более длинных и, соответственно, более чувствительных ценных бумаг.

Чистая прибыль за период составила более 3,7 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 22,8%.

Сборы Группы составили 42 млрд рублей. Наибольший вклад внесли ОСАГО (сборы достигли 9,4 млрд рублей), автокаско (сборы составили 8 млрд рублей), ДМС (сборы свыше 5,2 млрд рублей), а также страхование от несчастных случаев и болезней (сборы превысили 4,5 млрд рублей).

Активы группы, по данным консолидированной отчетности, выросли до 157,5 млрд рублей, капитал до 35,3 млрд рублей по сравнению с концом 2019 года.

Сильная оценка финансового профиля обусловлена высокими оценками достаточности капитала, качества активов и ликвидности. Соотношение доступного капитала и капитала под риском, рассчитанное на 30.06.2020 по методологии АКРА, составило 1,6, что в сочетании с высоким абсолютным размером собственных средств (более 35 млрд руб.) определяет высокую достаточность капитала САО "ВСК". Также позитивно оценены опыт и структура менеджмента, актуарная функция.

Впервые кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК был опубликован АКРА 03.10.2019.

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Новости

Назад. 05 октября 2020
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне АA (RU), прогноз "Стабильный"
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