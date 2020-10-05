Коронавирус 4 октября: 114 заболевших и 82 выздоровевших в Самарской области

05.10.2020 06:16 Читали 11

В воскресенье, 4 октября, в Самарской области подтвердили 114 случаев новых заражений коронавирусом.

24 человека выявили при обследовании контактировавших с ранее заболевшими (10 — в Самаре, ти — в Кинеле, по два — в Безенчукском, Богатовском, Нефтегорском районах, по одному — в Сызрани, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском районах); 70 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 зараженных обнаружили при профилактическом обследовании людей без клинических проявлений заболевания.

Всего в регионе зафиксировано 12 221 случай коронавируса.

Скончались 203 человека. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 6,36, по стране — 14,63. Коэффициент летальности в области — 1,66, в стране — 1,76.

Выздоровели почти 80% пациентов — 9540. За сутки 11 человек выписали из стационаров (в Самаре и Тольятти), 71 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Чапаевск, Сызрань, Волжский район, Ставропольский район, Пестравский район).