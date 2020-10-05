В Самаре из-за халатности врача скончалась годовалая девочка

05.10.2020 10:14 Читали 28

Генеральной прокуратурой РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра приемного отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская городская клиническая больница им. Н.И. Ивановой».

Медик обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в пятницу, 2 октября в пресс-центре генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что трагическое происшествие случилось в декабре 2017-го года. В приемное отделение ГКБ была доставлена годовалая девочка с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). По версии следствия, медик необоснованно оценила состояние малышки как удовлетворительное и отказала в госпитализации.

Через несколько часов девочку в тяжелом состоянии повторно доставили в другое медучреждение Самары.

«В больнице, несмотря на все принятые меры, малыш скончался», — сообщили в структуре.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский райсуд г. Самары.