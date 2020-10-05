"Крылья Советов" обыграли "Аланию"

05.10.2020 09:28 Читали 14

В 13-ом туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали владикавказкую "Аланию".

Счет в матче самарцы открыли на 24 минуте встречи – Антон Зиньковский, получив мяч от Владислава Сарвели, красивым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот – 1:0. На 40 минуте игры убежав с центра поля Иван Сергеев реализовал выход один на один и установил окончательный счет матча – 2:0.

Иван Сергеев, забив седьмой гол, догнал лидера бомбардирской гонки первенства ФНЛ краснодарца Эдуарда Сперцяна.

Следующий матч первенства "Крылья Советов" проведут на ярославском стадионе "Шинник" против ивановского "Текстильщика". Игра 14 тура состоится в пятницу, 9 октября, в 15:00.