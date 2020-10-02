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"Ростелеком": в самарских селах в точках доступа Wi-Fi зафиксирован рост трафика

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Жители малых населенных пунктов Самарской области стали чаще пользоваться общественными точками Wi-Fi, установленных компанией "Ростелеком" в рамках государственной программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН). Летом сельчане 440 тыс. раз выходили во всемирную информационную сеть и скачали 106 Тб трафика. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всплеск активности вызван востребованностью у населения портала "Госуслуги".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Точки доступа Wi-Fi пользуются популярностью на селе. Для большинства удаленных деревень это единственная связь с миром. Сегодня более 100 тысяч жителей 206 малых населенных пунктов губернии могут записаться на прием к врачу, подать документы для получения пенсии или паспорта".

В среднем каждая интернет-сессия длится два часа двадцать минут. Чаще всего пользователи запрашивают информацию о наличии налоговой задолженности и состоянии лицевого счёта в Пенсионном фонде России. Кроме того, жители самарских деревень общаются в социальных сетях, просматривают образовательные и развлекательные ресурсы.

Алексей Кузнецов, житель села Старое Якушкино Сергиевского района:

"Интернет в селе я очень ждал. Чтобы проконсультироваться с врачами, приходилось ездить за 150 километров в областную больницу. Теперь на прием можно записаться заранее. И внуки стали чаще приезжать. Для них удовольствие — общаться в соцсетях и обмениваться фотографиями".

В этом году "Ростелеком" организовал 40 бесплатных точек Wi-Fi в Борском, Пестравском, Челно-Вершинском, Сызранском, Кинель-Черкасском, Сергиевском, Ставропольском, Волжском и Шигонском районах. Завершить программу УЦН в малых населенных пунктах с количеством жителей от 250 до 500 человек компания планирует до конца года. За оставшиеся три месяца беспроводной доступ в интернет появится еще в 36 малых населенных пунктов губернии.

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Назад. 02 октября 2020
"Ростелеком": в самарских селах в точках доступа Wi-Fi зафиксирован рост трафика

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