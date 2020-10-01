Ограничение движения транспорта в связи с проведением историко-патриотического фестиваля «Ожившие страницы истории»

01.10.2020 16:56 Читали 6

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведение фестиваля будет временно ограничено движение транспорта за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре в период с 09:00 до 17:00 3 октября 2020 года по улице Ленинской на участке от домов № 123 (нечетная сторона) и № 146 (четная сторона) по улице Ленинской до улицы Рабочей.

Кроме того, в период с 18:00 2 октября 2020 года до 17:00 3 октября 2020 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств на указанном участке.