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С 1 октября в Самаре начнут штрафовать пассажиров общественного транспорта за несоблюдение масочного режима

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С 1 октября 2020 года в Самаре начнут штрафовать пассажиров общественного транспорта за несоблюдение масочного режима, такое решение сегодня было принято на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это необходимая мера в виду стабильного роста заболеваемости COVID-19 в период действия режима повышенной готовности. Напомним, на требование надевать маски в общественных местах, включая общественный транспорт, указано в Постановлении Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Согласно части 1 статьи 20.6.1 «Кодекса об административных правонарушениях РФ» ответственность для граждан за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: для граждан — от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Только за прошедшие сутки во время проверок в общественном транспорте в Самаре тридцать пассажиров были высажены из-за отсутствия масок. За последнюю неделю в Самаре втрое увеличено количество бригад, которые проводят ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима в пассажирских автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и маршрутках. В рейдах принимают участие сотрудники полиции, которые имеют право выписывать административные протоколы на нарушителей масочного режима. Сотрудники полиции обладают полномочиями потребовать у нарушителя удостоверение личности, в случае его отсутствия, сопроводить пассажира в отделение для выяснения личности и составления административного протокола.

«По решению оперативного штаба с 1 октября ещё более ужесточаются рейды по проверке масочного режима в общественном транспорте Самары, это касается и пассажиров, и сотрудников транспортных предприятий. Пассажиры должны понимать: если в салоне люди не хотят надевать маски, мы вынуждены остановить даже трамвай. Максимальное количество бригад для проверки задействовано в вечерние и утренние часы пик. При этом в межпиковое время на линиях также организуются выездные проверки с участием руководителей профильных департаментов, представителей предприятий пассажирского транспорта, дежурных городского штаба Добровольной Народной Дружины и полиции», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Проверки общественного транспорта в Самаре нацелены на то, чтобы транспорт не двигался с места, пока все пассажиры не наденут маски. Из-за одного нерадивого пассажира может произойти задержка рейса, а на транспортное предприятие, допускающее нарушение масочного режима, также будет наложен штраф. В интересах людей и сотрудников транспортных предприятий носить маски в общественном транспорте, защищать себя и окружающих от заражения.

Кроме того, на особом контроле объекты торговли, общественного питания, а также предприятия бытового обслуживания. На сегодня в Самаре региональное управление Роспотребнадзора готовит материалы для суда на приостановку деятельности двух объектов потребительского рынка:это магазины по продаже кондитерских изделий и суши. Предприятия систематически нарушали санитарные требования, даже после неоднократных проверок.

 В настоящее время в Самаре составлено около 260 протоколов на общую сумму порядка 3 000 000 руб.

 Причинами для наложения штрафных санкций и приостановки деятельности предприятий может стать несоблюдение масочного режима, отсутствие санитайзеров и рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Только за последнюю неделю сотрудниками администраций внутригородских районов составлено 19 актов на предприятия-нарушители. В список попали представители федеральных торговых сетей, салоны красоты, кафе во всех районах города. Материалы по ним направлены в Роспотребнадзор для принятия решений.

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Назад. 01 октября 2020
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