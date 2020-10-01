Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг "Ролан Гаррос"

01.10.2020 12:50 Читали 9

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Чехии Катержине Синяковой со счетом 3:6, 4:6, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Павлюченкова ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету ее соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и пять брейков.