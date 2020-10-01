"Крылья" в Кубке России обыграли "Динамо"

01.10.2020 10:49 Читали 7

Во 2-ом туре Элитного группового раунда БЕТСИТИ – Кубка России в Ставрополе "Крылья Советов" встречались с местным "Динамо".

Счет в матче самарцы открыли на 36 минуте встречи. После подачи углового Юрием Горшковым Сергей Божин в касание отправил мяч в ближний гол ворот хозяев поля – 0:1. На третьей минуте второго тайма самарцы забили второй гол. Юрий Горшков исполнил штрафной, Никита Чернов перевел мяч на дальнюю штангу и Дмитрий Цыпченко отправил мяч в ворота – 0:2. Через три минуты хозяева поля заработали свой первый угловой в матче и смогли его реализовать. После подачи от углового флажка отличился Валерий Царукян – 1:2. За минуту до конца основного времени забил вышедший на замену Антон Зиньковский – 1:3. На последних секундах компенсированного времени красивым ударом через себя Владислав Сарвели с линии вратарской установил окончательный счет в матче – 1:4.

В следующей игре "Крылья" принимают на "Самара Арене" владикавказскую "Аланию". Встреча пройдет в воскресенье, 4 октября, в 16:00. Билеты на эту игру можно купить здесь.

Заключительный тур Элитного группового раунда БЕТСИТИ – Кубка России запланирован на 21октября. Наша команда принимает представителя РПЛ – волгоградский "Ротор".