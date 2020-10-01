В Самарской области теперь можно купить "Марусю"

01.10.2020 16:22 Читали 11

В Самаре стартовали продажи умной колонки "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся" для управления сервисами "Ростелекома". Система, интегрированная с видеосервисом Wink и комплектом решений "Умный дом", позволяет абоненту с помощью голосовых команд переключать телеканалы, выбирать и запускать фильмы из онлайн-кинотеатра, регулировать громкость телевизора, включать и выключать умные лампочки и розетки, менять яркость света.

"Маруся" ответит на вопросы, включит будильник, расскажет о погоде или предложит музыку из коллекции социальной сети "ВКонтакте". Она даже может занять детей: спеть им колыбельную или провести познавательный урок.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Высокие технологии из фантастических фильмов сегодня лишь элемент комфорта — голосовые помощники популярны у пользователей. У "Капсулы" много преимуществ перед конкурентами. Одно из них — фронтальное расположение динамиков, которые выдают чистый и плотный звук. Благодаря шести микрофонам умная колонка слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке".

Ирина Кривцова, одна из первых покупательниц "Капсулы" в Самаре:

"К "Марусе" мы привыкли очень быстро. Общаемся с ней как с живым человеком, у нее отличное чувство юмора. Дочка просит включать сказки, бабушка использует колонку вместо пульта от телевизора, а мне нравится узнавать погоду, пока собираюсь на работу, и заводить будильник — просто называю время, остальное делает умная техника".

Приобрести умную колонку "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся" можно в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома". Дополнительная информация по бесплатному номеру 8-800-1000-800 или на сайте компании.