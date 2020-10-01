"Ростелеком" проведет серию открытых обучающих мероприятий по информационной безопасности в 60 городах России

01.10.2020 15:07 Читали 12

"Ростелеком" запускает "КиберДрайв" — одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России. С сентября по ноябрь ведущие эксперты компании проведут 60 обучающих семинаров для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности. Участники мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью.

Среди городов-участников "КиберДрайва" — Самара (13 октября), Уфа (15 октября), Казань (20 октября), Нижний Новгород (22 октября) и Саратов (12 ноября), где мероприятие пройдет в традиционном очном формате. Кроме того, эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров еще в 10 городах Поволжья. Полный список городов и дат доступен на сайте "КиберДрайва".

По оценкам "Ростелекома", совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Приволжском федеральном округе свыше 77 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний "на удаленку" эксперты "Ростелекома" зафиксировали 25% рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации — вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.

Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты "Ростелекома" ответят в ходе предстоящих мероприятий "КиберДрайва". Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником "КиберДрайва" и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации!