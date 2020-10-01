16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" проведет серию открытых обучающих мероприятий по информационной безопасности в 60 городах России

Читали 12

"Ростелеком" запускает "КиберДрайв" — одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России. С сентября по ноябрь ведущие эксперты компании проведут 60 обучающих семинаров для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности. Участники мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью.

Среди городов-участников "КиберДрайва" — Самара (13 октября), Уфа (15 октября), Казань (20 октября), Нижний Новгород (22 октября) и Саратов (12 ноября), где мероприятие пройдет в традиционном очном формате. Кроме того, эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров еще в 10 городах Поволжья. Полный список городов и дат доступен на сайте "КиберДрайва".

По оценкам "Ростелекома", совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Приволжском федеральном округе свыше 77 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний "на удаленку" эксперты "Ростелекома" зафиксировали 25% рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации — вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.

Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты "Ростелекома" ответят в ходе предстоящих мероприятий "КиберДрайва". Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником "КиберДрайва" и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации!

Версия для печати

Новости

Назад. 01 октября 2020
"Ростелеком" проведет серию открытых обучающих мероприятий по информационной безопасности в 60 городах России

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

При жесткой посадке мотодельтаплана в Кинель-Черкасском районе пострадал один человек

Во вторник, 29 сентября, в 6:21 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о жесткой посадке двухместного легкомоторного самолета в один км южнее н. п. Семеновка Кинель-Черкасского района.

Лучший пивовар страны живет в Самаре

20 сентября в Самаре завершился финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пивовар», в котором приняли участие победители региональных этапов из 20 субъектов Российской Федерации – всего 27 участников.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Жители села Калиновка Сергиевского района будут обеспечены качественной питьевой водой

Завершается строительство объекта водоснабжения в селе Калиновка Сергиевского района Самарской области. До конца текущего года будут построены новые водопроводные сети общей протяженностью 20 километров, установлены 60 пожарных гидрантов, насосная станция пожаротушения и 3 водонапорные башни (емкость каждой 160 куб. метров). На реализацию этих объектов из федерального, регионального, местного бюджетов выделено более 90 миллионов рублей.

На пересечении улиц Авроры и Аэродромной открыли новый сквер

В Самаре завершилось строительство сквера на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Территорию облагородили по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. В День города проделанную работу вместе с жителями оценил Губернатор Дмитрий Азаров.

Он и она