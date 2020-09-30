ПСБ Private Banking запустил новый пакет услуг "Атмосфера" для VIP-клиентов

30.09.2020 13:10 Читали 11

ПСБ Private Banking разработал уникальный комплексный продукт для VIP-клиентов — пакет услуг "Атмосфера", включающий целый ряд новых опций для решения задач клиентов в текущей экономической конъюнктуре.

На индивидуальных условиях и по специальным тарифам VIP-клиентам доступны уникальные финансовые инструменты и сервисы.

Это премиальные банковские карты UnionPay Diamond и "Мир" Премиальная — уникальная металлическая карта на базе национальной карты "Мир". Также клиентам доступны уже привычные карты Mastercard World Elite и Black Edition. По своему выбору клиент может оформить до 8 бесплатных основных и дополнительных карт. Любая из этих карт позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах всех банков и предоставляет льготные тарифы по переводам и платежам.

Еще одна опция в составе пакета "Атмосфера" — новая собственная бонусная программа "Космос", которая позволяет держателю пакета получать одновременно доход на остатки до 5% годовых в рублях и повышенный кэшбэк до 3% от суммы покупок в любых категориях.

Также клиенты смогут воспользоваться приоритетным доступом в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass и услугами консьерж-службы ПСБ Private Banking.

Новинкой также является сервис "Семейный доступ", который позволит членам семьи клиента оформлять продукты на выгодных условиях и получать ряд привилегий, а также включает специальные сервисы для детей и детские карты.

Клиентов ПСБ Private Banking традиционно сопровождает персональный менеджер, доступный в режиме 24/7 и представляющий интересы клиента и членов его семьи в банке и компаниях-партнерах. В рамках обслуживания VIP-клиентам обеспечивается высококачественный сервис, комфорт и безопасность.

"Новый пакет услуг своим названием полностью отражает новую креативную концепцию ПСБ Private Banking, которая предлагает окунуться в атмосферу заботы, комфорта, доверия, финансовой стабильности и защищенности. В рамках пакета мы предложили клиентам уникальную бонусную программу "Космос", которая обеспечивает гибкость, комфорт и максимальную выгоду при управлении личными финансами и бюджетом семьи. Правильная атмосфера немыслима без семьи — и поэтому особое место в нашем предложении занимает сервис "Семейный доступ", ориентированный на всех членов семьи, включая детей. Время меняется и предъявляет новые вызовы и нам важно соответствовать актуальной повестке, формируя комплексное предложение, которое обеспечит новый уровень сервиса, защиты и уверенности наших клиентов", — заявила директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос.