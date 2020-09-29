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Будущим маркетологам и финансистам: новые развивающие онлайн-курсы от "Ростелеком. Лицей"

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Образовательный онлайн-сервис "Ростелеком. Лицей" представляет новые развивающие курсы для школьников. В этом учебном году в "Лицее" можно не только готовиться к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием.

В дополнение к школьной программе в "Лицее" есть множество полезных развивающих онлайн-курсов. На страничках раздела "Развитие" школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые навыки, изучат английский язык и основы финансовой грамотности.

"Лицей" совместно с партнером Naooka предлагает ученикам начальной школы (1–4 классы) пройти увлекательный курс о том, как проводить простые и безопасные химические эксперименты дома. Эти уроки нужно не просто смотреть, а повторять вместе с учителем — ведь эксперимент как игровая форма обучения делает ребенка непосредственным участником событий и позволяет понять окружающий мир, а также лучше усвоить новый материал.

Учеников старших классов может заинтересовать курс по маркетингу, который разработали эксперты "Ростелекома". Слушатели получат системные знания о классической теории маркетинга, а также новых современных методиках и инструментах продвижения продуктов и услуг. Этот ознакомительный курс подскажет, как дальше развиваться в этом направлении.

Развивающие курсы будут интересны и родителям, например, "Основы финансовой грамотности" можно проходить вместе с детьми. Он поможет разобраться, как работает финансовая система, зачем нужны банки и как правильно распоряжаться деньгами.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

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Новости

Назад. 29 сентября 2020
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