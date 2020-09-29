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ПСБ поделился опытом диджитализации на форуме "Цифровая индустрия промышленной России"

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Представители ПСБ выступили на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2020", которая проходила с 23 по 25 сентября в Нижнем Новгороде и собрала экспертов российских компаний по всей стране.

Участники обсудили современные технологичные проекты и кейсы, поделились опытом запуска новых проектов и поддержки действующих в период действия ограничительных мер и ускоряющейся цифровизации всех сфер.

Новые условия жизни и работы, связанные борьбой с пандемией, хорошо показали, насколько оперативно могут решаться проблемы дистанционной работы, обеспечиваться непрерывность процессов при удаленных доступах к системам банка. По словам старшего вице-президента — директора дирекции информационных технологий ПСБ Сергея Пегасова, в этот период основные банковские проекты в части информационных технологий не останавливались.

"Наоборот, нам пришлось расширить серверные и сетевые инфраструктуры, чтобы обеспечить как непрерывность и качество работы клиентских онлайн-сервисов, так и возможность качественной удаленной работы в режиме карантина своим сотрудникам, предусмотрев меры дополнительной защиты банковской инфраструктуры. Мы являемся универсальным банком с особым статусом по обеспечению государственного оборонного заказа, поэтому нам было важно обеспечить непрерывную и качественную работу всех сервисов банка в период самоизоляции в сжатые сроки. Например, в штатном режиме создание 6 тысяч удаленных рабочих мест было бы выполнено не менее чем за 6-12 месяцев, но в режиме преодоления последствий коронакризиса были приложены максимальные усилия и задействованы все ресурсы, поэтому весь объем работ был проделан за 2 месяца", — подчеркнул он во время своего выступления на сессии "Key-notes. FinTech Talk".

Режим ограничений и перевод сотрудников на удаленную работу способствовал дальнейшей дебюрократизации важных внутренних процессов в ПСБ на пути цифровизации, рассказала руководитель направления цифровой трансформации Марианна Данилина в ходе экспертной сессии "Кадры для цифровой экономики: как создавать команды лидеров цифровой трансформации". "Банковский сектор, особенно российский — очень прогрессивное направление. Именно COVID-19 помог продвинуть тему цифровизации более широко на уровне внутренних заказчиков — бизнес-линий. Банк быстро перешел в формат гибкого графика и на удаленный режим работы", — подчеркнула она.

В рамках сессии "Key-notes. FinTech Talk" представители финансовой отрасли также поговорили о внедрении инновационных банковских технологий. Сегодня мы уже не представляем банковский сектор без онлайн-оплаты услуг, онлайн-открытия вкладов или оформления кредитов, онлайн-обмена валют. И пандемия стала катализатором и новым двигателем для цифровой трансформации финансового сектора в самом широком понимании. За прошедшие полгода многие участники финансового рынка перестроили свои бизнес-процессы, чтобы полностью заменить "традиционный" поход клиента в офис на онлайн-формат. В этом вопросе на первое место выходит идентификация клиента по его биометрическим данным.

"В условиях самоизоляции особенно актуальной стала удаленная идентификация потребителей. Так, с помощью зарегистрированных биометрических данных в ПСБ была впервые оформлена ипотечная сделка с использованием ранее открытого через биометрию счета. Мы начали идентифицировать клиентов через дистанционные каналы в Интернете еще в 2019 году. До конца 2020 года планируем выпустить услугу по удаленной биометрической идентификации в мобильных приложениях ПСБ на платформах IOS и Android", — поделилась опытом и планами руководитель по развитию продуктов Центра компетенций инновационных технологий и цифрового бизнеса ПСБ Наталья Михайлова в ходе сессии "Биометрия для человека и бизнеса".

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Назад. 29 сентября 2020
ПСБ поделился опытом диджитализации на форуме "Цифровая индустрия промышленной России"
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