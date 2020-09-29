ЗАГС Самарской области досрочно начал оказание услуг в цифровом формате

29.09.2020 11:04 Читали 9

В понедельник, 28 сентября 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел в режиме видеоконференции еженедельное оперативное совещание. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств Самарской области, главы ряда крупнейших муниципальных образований.

Об оперативной обстановке на территории региона участникам совещания рассказал руководитель Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Минувшая неделя в регионе прошла без чрезвычайных происшествий. Вместе с тем глава территориального управления МЧС отметил, что в регионе произошли несколько техногенных пожаров, в том числе на производственном объекте на Заводском шоссе в областном центре.

По имеющейся информации, предприятие занималось производством строительных материалов (пластиковых оконных конструкций) и в настоящее время прекратило деятельность. Председатель регионального Правительства поручил министру строительства региона Евгению Чудаеву проанализировать ситуацию с заброшенным предприятием, представить предложения по возможному возобновлению его работы.

Виктор Кудряшов обратился к министру энергетики и ЖКХ региона Василию Мишину с вопросом о текущей ситуации с подачей тепла. По информации министра, 32 муниципальных образования уже издали нормативные акты о начале отопительного сезона. В первую очередь, отопление было подано на социально значимые объекты – медицинские и образовательные учреждения, детские сады. Первый вице-губернатор обратил внимание министра на необходимость проверить, завершены ли в срок работы по реконструкции на тепловых сетях и контролировать подачу тепла в ежедневном режиме.

«Несмотря на то, что в период пандемии ресурсоснабжающие организации не начисляли штрафы и пени, люди ответственно подходят к платежам за коммунальные ресурсы, и у абсолютного большинства теплоснабжающих, энергоснабжающих предприятий, неплохие показатели по сбору. Хочу поблагодарить за это жителей региона. Это дает организациям возможность осуществлять инвестиционные программы, эффективно готовиться к зиме», — отметил Виктор Кудряшов.

Участники совещания подробно обсудили ход исполнения расходной части областного бюджета. Об этом доложил министр управления финансами Андрей Прямилов. Глава областного кабмина поручил министру внимательно отслеживать ситуацию и докладывать о показателях исполнения бюджета каждые две недели.

При этом, как отметил Виктор Кудряшов, темпы освоения средств, направленных на реализацию национальных проектов в 2020 году, значительно выше прошлогодних. Отчет о статусе региональных составляющих федеральных и национальных проектов представила замминистра экономического развития и инвестиций Любовь Иванова. Минэкономразвития детально проанализировало темпы исполнения по каждому направлению, а также обозначило позиции, которые находятся в зоне риска. Особое внимание в докладе замминистра было уделено проектам, по которым еще не заключены контракты на исполнение.

О достижении целевых показателей нацпроекта «Цифровая экономика» сообщил зампред правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. Обсудили доступ социально значимых организаций к сети Интернет, подготовку вузами IT-специалистов, информационную безопасность. Особо были отмечены успехи региона по качеству предоставления госуслуг в электронном виде – по этому показателю губерния находится на 11 месте среди 85 российских регионов.

О цифровой трансформации органов ЗАГС рассказала руководитель управления записи актов гражданского состояния Самарской области Екатерина Мельник. Этот процесс связан с масштабным проектом перевода записей актов в «цифру» и их загрузки в Единый госреестр ЗАГС Российской Федерации. В масштабах страны сотрудникам загс до 2021 года необходимо оцифровать более 532 млн записей с 1926 года, в Самарской области — 10 561 883 записи.

Работа стартовала в 2018 году. В губернии оцифровано 99,94% информации. Это один из лучших показателей в стране. Осталось обработать около 6000 документов, в основном, оформленных на языке союзных республик и иностранных государств. В систему ЕГР уже загружено 95,6% фонда регионального управления ЗАГС.

В соответствии с поручением Правительства РФ, ЗАГС Самарской области должен был начать оказание услуг в электронном виде с 1 января 2021 года, но специалисты выполнили необходимые работы в сжатые сроки, и сервис доступен уже сейчас.

По словам Екатерины Мельник, сервис получает массу положительных отзывов. И является начальным этапом совершенствования системы предоставления государственных услуг. Вскоре благодаря цифровой трансформации граждане смогут воспользоваться суперсервисом «Рождение ребёнка». Он существенно упростит процесс оформления документов на новорождённого. Через него можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал и другие пособия на детей. Здесь же можно будет и встать на очередь в детский сад онлайн.

«Массив ЕГР ЗАГС станет фундаментом для создания регистра населения РФ», — отметила руководитель управления ЗАГС по Самарской области.

«Трудно переоценить эффект, который даст проделанная работа жителям Самарской области и всей страны. Многие люди за 90 лет переместились в другие регионы. Благодаря вашей работе, они смогут оперативно и, что очень важно, без волокиты получать информацию, оформлять нужные документы», — подчеркнул Виктор Кудряшов.