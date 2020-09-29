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Переводить образовательные учреждения Самарской области на дистанционный формат обучения не планируется

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В период роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями образовательный процесс не останавливается и реализуется в полном объеме. Отдельные классы, в которых превышен эпидпорог, отправляются на карантин, но на этот раз это слово не является синонимом «внеплановых каникул». Обучение продолжается в дистанционном формате.

«Хочу успокоить родителей наших учеников, планов переводить всех учащихся на дистанционное обучение нет. Об этом неоднократно говорил и Министр просвещения России Сергей Кравцов. На сегодняшний день из–за всплеска заболеваемости ОРВИ, по решению руководства образовательной организации, на карантин закрыта одна школа. В этот период ребят проходят обучение дистанционно. Как только эпидобстановка стабилизируется, уроки будут проходить в очном режиме, — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Поводов для беспокойства нет. В данном вопросе необходим индивидуальный подход».

На сегодняшний день в Самарской области, по рекомендации регионального Роспотребнадзора, отправлены на карантин 16 групп в 4 техникумах и колледжах, 169 классов в 57 школах, а также 17 групп в 10 детских садах.

«Безусловно, даже самое современное средство связи никогда не заменит живое общение учителя и ученика. Однако, в период сезона простуд дистанционная форма обучения помогает предотвратить распространение инфекционных заболеваний и в то же время позволяет не прерывать образовательный процесс. В нашей школе есть классы, в которых уроки организованы удалённо, — поясняет Анастасия Бибикова, учитель английского языка ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска. —  Они проходят строго по расписанию, в соответствии с программой и календарно-тематическим планированием. В период ограничительных мероприятий мы с учениками отработали чёткий алгоритм по использованию образовательных платформ и онлайн сервисов, что сегодня помогает нам избежать затруднений».

С первого сентября и вплоть до нового 2021 года образовательный процесс во всех образовательных организациях Самарской области организован в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора и рекомендациями, которые закреплены Постановлением №16 от 30.06.2020 Главного государственного санитарного врача РФ. Их главный принцип — минимизировать контакты между коллективами. За каждым классом или группой закреплен кабинет. Если раньше ребята с 5 по 11 класс ходили по аудиториям, то сейчас учителя приходят к ним. Это не касается специализированных кабинетов, например, физики, химии, технологии. Учащиеся приходят в них, если на занятии запланировано проведение лабораторной и практической работы. Содержательная часть образовательной программы при этом остается без изменений. Никто на эти четыре месяца ее не упрощал, не менял, поэтому никаких новых подходов к реализации программ по каждому предмету не будет. Обучение ведется в рамках государственных стандартов. Перед входом в образовательную организацию все сотрудники и дети проходят обязательную термометрию.

«Здоровье моих детей – на первом месте, поэтому всей семьёй соблюдаем, стараемся соблюдать все меры профилактики, — отмечает Лариса Болонина, мама учеников 5 и 7 классов гимназии №1 г.Новокуйбышевска. —  На мой взгляд, утренняя термометрия в школах – это необходимая  процедура, которая позволяет выявить детей с недомоганием и направить их на осмотр к врачу, тем самым обезопасив от риска заражения других учеников».

«В случае, если у ребенка повышена температура, его отправляют в отдельное помещение и медсестра звонит родителям с просьбой забрать его домой, — рассказывает Лариса Логачева, мама ученицы 7А класса школы №33 г.о. Сызрань.- А еще в нашей школе для входа детей организовано несколько входов. Чему, лично я очень рада. Ребята не толпятся на улице. Все проходит четко и организовано».

Чтобы обезопасить учеников от заражения все образовательные организации укомплектованы дезинфицирующими средствами и рециркуляторами воздуха. В случае, если у родителей учеников есть нарекания к соблюдению санитарных правил в конкретном образовательном учреждении, просьба обращаться в министерство образования и науки Самарской области по тел 8 (846) 333-50-01.

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