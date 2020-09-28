На фестивале "NAUKA 0+" началась "Неделя Политеха"

28.09.2020 16:34 Читали 9

Как управлять будущим, для чего нужны подводные роботы, какой дом можно считать идеальным, а какой — умным? Ответы на многие интересные вопросы получат участники "Недели Политеха", проходящей в Самаре в рамках фестиваля науки.

Неделя стартует с лекции "Глайдерон. Непилотируемый подводный исследователь Самарского Политеха". Сотрудник технического университета Екатерина Пантелей расскажет, зачем нужна подводная робототехника, и продемонстрирует самарские разработки — роботов "Глайдерон" и "Калан". Программу дня дополнит лекция завкафедрой технологии организации общественного питания Надежды Макаровой "Пищевой инжиниринг просто и для всех" о том, как можно расширить продовольственный набор современного человека и при чем здесь нанотехнологии.

Во вторник, 29 сентября состоятся лекции "Развитие и перспективы органической химии" кандидата химических наук Дмитрия Осипова и "История будущего" Данила Бажина. Дмитрий расскажет о самых интересных открытиях в области химии, а Данил — о том, как фантастика влияет на нашу жизнь и как происходит проектирование будущего.

В среду фестиваль "NAUKA 0+" приглашает маленьких участников на мастер-класс Никиты Латышева "Мой первый робот". Ребята пройдут все шаги — от сборки до полноценно функционирующего робота. В тот же день состоится лекция "Экология Самарской области". Профессор Константин Чертес объяснит, что такое инженерная защита окружающей среды и чем она отличается от привычной нам экологии.

Первый день октября познакомит слушателей в возрасте 0+ с "Умным домом". Преподаватель Дома Научных Коллабораций Лариса Второва расскажет о современных интеллектуальных системах, объяснит, как управлять "Умным домом" с помощью телефона. Участников постарше ждут лекции "Экстремальная среда. Жизнь в условиях неопределенности" Вячеслава Волкова, где слушатели узнают, как быть эффективным в современном мире, и "Математика в инженерном образовании" Ольги Юсуповой — она расскажет, для чего нужна математика и как применять ее не только на школьных уроках.

Завершится "Неделя Политеха" мастер-классом Евгения Теплова "Как управлять квадрокоптером", лекцией Игоря Волошина "Дизайн-мышление" о создании "прорывных" дизайнерских продуктов и лекцией профессора Сергея Малахова "Архитектура глазами профессионала и обывателя" — о роли архитектора в создании окружающей реальности и понятии "идеальный дом".

Все мероприятия "Недели Политеха" доступны в официальной группе фестиваля "NAUKA 0+" в Самаре: vk.com/festivalnauki63.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".