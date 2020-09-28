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S&P повысило рейтинг ПСБ до уровня "BB" со стабильным прогнозом

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Промсвязьбанк" на одну ступень до уровня "BB" со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено усилением роли банка для правительства РФ в связи с ростом его доли в финансировании контрактов предприятий оборонной отрасли.

Это укрепляет позиции ПСБ как опорного банка для работы со стратегически важным сектором ОПК, тем самым способствуя улучшению показателей кредитоспособности банка, указывает S&P.

Агентство отмечает высокие темпы роста кредитного портфеля ПСБ за последние два года, связанные с формированием целевого кредитного портфеля в рамках утвержденной стратегии. При этом стоимость риска банка находится ниже среднерыночных показателей в связи с достаточной обеспеченностью резервами проблемных кредитов и контрактной логикой кредитования новых клиентов сектора ОПК.

Прогноз "Стабильный" отражает ожидания рейтингового агентства S&P, что несмотря на сложные условия ведения операционной деятельности России, ПСБ может поддерживать высокие характеристики кредитоспособности.

Агентство ожидает, что дальнейшее позитивное влияние на показатели ПСБ будет оказывать стабильная клиентская база, которая включает оборонные предприятия и характеризуется значительной долей средств на текущих счетах в составе совокупных обязательств, что обусловливает более низкую стоимость фондирования по сравнению со средним показателем других коммерческих банков России.

"Повышение рейтинга агентством S&P отражает успешную реализацию стратегии ПСБ как универсального банка с особым статусом и функционалом. Действующая бизнес-модель банка доказывает свою эффективность, обеспечивая устойчивый результат по финансово-экономическим и отраслевым показателям даже в условиях сложной макроэкономической ситуации. Активный рост кредитного портфеля, адекватная оценка рисков и стабильное расширение клиентской базы позволяют наращивать доходы, обеспечивая поступательное повышение показателей операционной эффективности и кредитоспособности банка", — отметил главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

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Назад. 28 сентября 2020
S&P повысило рейтинг ПСБ до уровня "BB" со стабильным прогнозом

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