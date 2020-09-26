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На фестивале "NAUKA 0+" презентовали научно-популярные программы по физике

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В рамках Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+" Учебно-научный центр Объединенного института ядерных исследований (наукоград Дубна) провел онлайн-презентацию образовательных программ и научно-методических пособий, авторами которых являются ученые из ОИЯИ.

Пособия института помогают формировать научные представления о физических законах и явлениях на основе достижений современной физики и техники. Главными особенностями этих учебных пособий являются лаконичность, жесткая структурированность текста, разнообразный иллюстративный ряд.

Школьники, студенты и преподаватели также узнали о мероприятиях Учебно-научного центра ОИЯИ, в которых они могут принять участие. Это научно-исследовательские конференции для учащихся, международные научные школы для учителей физики в ОИЯИ и CERN, Дни физики в Дубне, фестивали науки, экскурсии и виртуальные визиты в лаборатории института.

"Цель программ нашего центра — распространение современных научных знаний в области физики и ядерной энергетики среди широкой аудитории, освещение последних достижений ОИЯИ. Наши программы рассчитаны на студентов, аспирантов, школьных учителей, старшеклассников и всех, кто интересуется наукой", — комментирует Елена Карпова, соорганизатор программ Учебно-научного центра ОИЯИ, куратор по работе с учителями.

Мероприятие доступно в официальной группе фестиваля "NAUKA 0+" в Самаре: vk.com/festivalnauki63.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Назад. 26 сентября 2020
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