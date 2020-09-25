На фестивале "NAUKA 0+" пройдет бесплатный онлайн-квиз "Физика ядра"

Участникам квиза предлагается проверить и дополнить свои знания в области физики и ядерной энергетики в интерактивном онлайн-формате. В квизе примет участие несколько команд. По итогам игры победителей ждут "умные" призы. С программой мероприятия, подготовленной Объединенным институтом ядерных исследований и "Эйнштейн Party" специально для фестиваля "NAUKA 0+", можно познакомиться здесь: vk.com/festivalnauki63. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке.
Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".