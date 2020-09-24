"Крылья Советов" разгромили "Динамо" - 7:0

24.09.2020 12:48 Читали 3

В 11-м тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали брянское "Динамо".

На первой минуте матча организовали красивую атак: Антон Зиньковский сделал передачу Владиславу Сарвели, он отправил мяч дальше Роману Ежову, который в касание и открыл счет в матче. На 15 минуте матча ассистент и автор первого гола поменялись ролями, теперь передачу Романа Ежова замкнул Владислав Сарвели — 2:0.

На 28 минуте Владислав стал автором еще одной голевой передачи, теперь он ассистировал Ивану Сергееву — 3:0. На 35 минуте Иван Сергеев оформил дубль, а автором голевой передачи стал автор первого мяча Роман Ежов — 4:0. Второй тайм самарцы вновь начали активно, и на второй минуте с передачи Владислава Сарвели отличился Иван Сергеев, оформивший хет-трик в матче — 5:0. На 76 минуте матча вышедший на замену Максим Витюгов, получив мяч от Антона Зиньковского, дальним ударом довел счет до 6:0.

На 81 минуте встречи заменивший автора хет-трика Ивана Сергеева самарский нападающий Егор Голенков установил окончательный счет встречи — 7:0.

Голы Владислава Сарвели и Максима Витюгова стали для них первыми за "Крылья Советов". Иван Сергеев довел свой бомбардирский счет за самарцев до шести голов и возглавил список самарских голеадоров.

Эта победа стала для "Крыльев" пятой подряд с общим счетом 17:0. Восьмой матч в сезоне ворота самарцев остаются в неприкосновенности. Вторую игру команда не получает предупреждения.

Следующую игру "Крылья" проведут в Нижнекамске с местным "Нефтехимиком". Игра 12 тура состоится в воскресенье, 27 сентября, в 19:00.