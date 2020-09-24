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В Самаре состоялось торжественное открытие окружной платформы «Крылья возможностей»

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23 сентября в отеле Holiday Inn Samara открылась окружная инклюзивная платформа «Крылья возможностей», собравшая 100 участников со всего Приволжского федерального округа, которые обсудили вопросы, задачи и проблемы развития современного инклюзивного сообщества.

Гостей поприветствовал заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев: «Рад приветствовать всех участников инклюзивной платформы «Крылья возможностей». Ее проведение на Самарской земле неслучайно. Именно Самара была передовиком по созданию нормативной базы и многих практик как по внедрению безбарьерной среды, так и по включению людей с ограниченными возможностями здоровья в социальные процессы. Например, в 2018 году в нашем регионе появился первый в России Инклюзивный ресурсный центр под руководством Алексея Транцева. Сегодня центр работает уже по всей стране, оказывая всестороннюю помощь желающим развивать инклюзивное сообщество и создавая равные возможности для всех и каждого. Также инклюзивная площадка уже много лет действует на Молодежном Форуме ПФО «iВолга», благодаря чему все участники, вне зависимости от возможностей здоровья, могут полностью включиться в работу Форума. 

Отрадно, что на платформе собрались эксперты, активисты и люди, у которых есть опыт создания равных возможностей и желание им поделиться. Уверен, что такая синергия позволит разработать и внедрить новые методики и технологии для того, чтобы люди, имеющие ограниченные возможности здоровья, чувствовали себя полноценными участниками общественной жизни, развивались и направляли свои возможности и таланты на благо Родины. Желаю успешной и продуктивной работы, полезных выводов и дальнейших успехов!»

Стоит отметить, что инклюзивная платформа «Крылья возможностей» впервые проводится в Самаре. В течение двух дней — 23-24 сентября — на ней соберутся представители некоммерческих организаций, общественные активисты, занимающиеся улучшением качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлечением внимания к сфере инклюзии.

«Мы очень хотим услышать обратную связь обо всем, что вы сегодня услышите и увидите, чтобы в дальнейшем сформировать сообщество, с которым Федеральное агентство по делам молодежи и другие органы исполнительной власти в дальнейшем будут работать. Удачи вам», — поприветствовала участников платформы Екатерина Чижикова, руководитель проекта «Крылья возможностей».

Ключевым событием первого дня платформы стала панельная дискуссия «Инклюзивные клубы в России. Новые тренды». Заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, заместитель директора по взаимодействию с госорганами GR «Яндекс.Такси» Евгений Хохлунов, член Общественного совета Министерства транспорта России Илья Зотов, директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского» Игорь Думенко, генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван Бирюков обсудили возможности создания и развития инклюзивных клубов в регионах России.

«Я очень рад быть сегодня здесь. Занимаясь общественной деятельностью, я вовлекаю себя и окружающих в активный образ жизни. Особенно важно это для людей с особенностями здоровья, ведь процесс инклюзии требует обоюдного движения навстречу. На платформе мы много говорим, обсуждаем, а главное, фиксируем важные вопросы для развития инклюзивного сообщества в целом. Надеюсь, что все наши запросы и предложения будут услышаны», — поделился участник мероприятия Дмитрий Банарцев.

Организатором проведения инклюзивной платформы «Крылья возможностей» в Самарской области являются Федеральное агентство по делам молодежи и департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Контакты для СМИ: Дмитрий Дьячков, пресс-секретарь департамента по делам молодежи минобрнауки Самарской области, 8(927)696-04-66, prmolpol@gmail.com

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