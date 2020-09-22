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Участники фестиваля "NAUKA 0+" познакомятся с коллайдером NICA

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22 сентября в 11:00 по московскому времени Всероссийский фестиваль "NAUKA 0+" приглашает познакомиться в интерактивном онлайн-формате с масштабными научными задачами и экспериментами MegaScience-проекта NICA. Все мероприятия доступны в самарской группе фестиваля.

Вниманию участников будет представлен научно-популярный видеофильм о коллайдере NICA. После этого состоится видео-экскурсия в зал по производству магнитов для коллайдера. По итогам онлайн-мероприятий желающие смогут задать вопросы научным сотрудникам Лаборатории физики высоких энергий Объеденного института ядерных исследований (г. Дубна).

"Сегодня в международном научном центре института усилиями 32 стран мира сооружается огромная уникальная физическая установка — сверхпроводящий коллайдер NICA. Он позволит создать в лаборатории условия, при которых материю, из которой мы с вами состоим, можно исследовать в том самом состоянии, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва", — комментирует вице-директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников.

Научно-популярные мероприятия в рамках тематической фестивальной недели "Физика ядра", которые проводятся ОИЯИ специально для школьников, их родителей, студентов и преподавателей, рассчитаны на самую широкую аудиторию.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

Мегапроект "Комплекс NICA" был представлен на заседании правительственной комиссии по инновациям и высоким технологиям, проведенном Председателем Правительства РФ В. В. Путиным 5 июля 2011 года, и был отобран из 28 предложений в число шести возможных проектов масштаба мегасайенс, реализуемых на территории России. Перед проведением заседания В. В. Путин смог лично ознакомиться с имеющейся в ОИЯИ базой для реализации проекта и начатыми в его рамках работами. Реализация проекта "Комплекс NICA" предусмотрена государственной программой "Развитие науки и технологий" на 2013–2020 гг. Создание комплекса NICA осуществляется в г. Дубне Московской области.

Уже более 300 ученых из 70 институтов 32 стран мира участвуют в подготовке и реализации проекта NICA. С вводом в строй новых элементов ускорительного комплекса NICA будет достигнуто новое качество, и число участников проекта возрастет в несколько раз. В 2013 году Технический проект NICA успешно прошел Государственную экспертизу, в 2014 году начат выпуск рабочей документации, закончена подготовка строительной площадки, в сентябре 2015 года начался 1-й этап строительных работ.

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Назад. 22 сентября 2020
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