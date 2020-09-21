"Крылья Советов" разгромили "Иртыш" - 4:0

21.09.2020 11:14 Читали 8

В 10 туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ в Домодедово на стадионе "Авангард" "Крылья Советов" встречались с омским "Итрышом".

Счет в матче был открыт на 10 минуте встречи. На передачу Дмитрия Кабутова во вратарскую откликнулся Иван Сергеев, который переиграл голкипера – 0:1. В компенсированное к первому тайму время самарцы забили второй гол. Капитан самарцев Владимир Полуяхтов длинной передачей со своей половины поля отправил Егора Голенкова на рандеву с голкипером, Егор переиграл Даниила Авдюшкина – 0:2. На 76 минуте матча вышедший на замену Раду Гынсарь реализовал выход один на один – 0:3. Через шесть минут Раду Гынсарь оформил дубль. МОлдавский легионер отправил мяч в ворота "Иртыша", оказавшись первым у мяча после парированного удара Дмитрия Цыпченко – 0:4.

Эта победа стала для "Крыльев" четвертой подряд, с общим счетом 10:0. Седьмой матч в сезоне ворота самарцав остаются в неприкосновенности.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в среду, 23 сентября, на "Самара Арене" с брянским "Динамо". Начало игры в 19:00.