Лучший пивовар страны живет в Самаре

21.09.2020 15:11 Читали 9

20 сентября в Самаре завершился финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пивовар», в котором приняли участие победители региональных этапов из 20 субъектов Российской Федерации – всего 27 участников.

По итогам него победителем стал Евгений Бран (Самарская обл., ООО «Респект»), второе место занял Егор Худанов (Самарская обл., ООО «Золотой хмель»), третье место – у Ирины Ивановой (Новосибирска обл., ООО «Салаир»).

Призеры конкурса получили дипломы, памятные подарки и денежное поощрение: 300 тысяч рублей за первое место, 200 и 100 тысяч рублей – за второе и третье место соответственно. Кроме того, компания «Балтика» вручила победителю специальный приз – сертификат на посещение пивоваренного завода Carlsberg в Копенгагене (Дания) в 2021 году.

Конкурсанты показали свои теоретические и практические навыки и умения в определении дефектов пива, технологическом контроле на различных этапах производства, идентификации пива по стилям, визуальном определении пивоваренного сырья и определение степени растворения солода.

Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты РФ и Правительство Самарской области. Официальные партнеры – пивоваренная компания «Балтика» и Самарский государственный технический университет. Инициативу проведения конкурса по данной номинации поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно, начиная с 2012 года.

В церемонии открытия приняла участие заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова: «От лица Минтруда России я рада поздравить всех участников конкурса с успешным его завершением. Конкурс показал высокий уровень подготовки специалистов отрасли. Мероприятие помимо возможности объективно оценить профессиональные умения дал участникам и возможность живого общения и обмена опытом. Кроме того, практика проведения подобных мероприятий с участием предстателей из других регионов дает и прекрасные возможности для развития индустрии гостеприимства».

За звание лучшего пивовара впервые в России поборолись профессионалы отрасли из Астраханской, Кировской, Курганской, Курской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского края, Ставропольского края, Республик Татарстан, Башкортостан, Крым.

«Наша область славится не только своими достижения в сферах нефтехимии, машино- и ракетостроения, но и давними традициями в области пивопроизводства. Именно с того времени в Самаре появился один из старейших пивоваренных заводов России, и напиток стал настоящей визитной карточкой города, чем является и по сей день, а бренд «жигулевское пиво» стал гарантией высокого качества продукта. Но главное, про что стоит помнить – про каждодневный труд специалистов отрасли: в сфере пивоварения трудятся более 2000 человек», – сообщила в приветственном слове министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.