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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает на неделю "Физика ядра"

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С 21 по 25 сентября научные сотрудники Объединенного института ядерных исследований проведут для школьников, их родителей, студентов и преподавателей неделю увлекательных научно-популярных мероприятий — "Физика ядра". Открытые онлайн-лекции, семинары и конференция по теме ядерных исследований, а также видеоэкскурсия в одну из лабораторий Института будут доступны в самарской группе Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+".

21 сентября в 12:00 по московскому времени состоится торжественное онлайн открытие мероприятия, на котором выступит вице-директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников. В этот же день состоится лекция "Энергия науки", которая познакомит аудиторию с лабораториями и проектами ОИЯИ.

В рамках недели "Физика ядра" гости Самарской площадки фестиваля в интерактивном онлайн формате познакомятся с масштабными научными задачами и экспериментами коллайдера NICA. Посетителей мероприятия ждет совместная онлайн-конференция представителей Самарского университета им. Королева и Объединенного института ядерных исследований на тему "Ядерная физика будущего". Ее главные темы: "Кварк-глюонная плазма. Установки для ее получения в лаборатории"; "Тайны и загадки физики нейтрино"; "Остров стабильности сверхтяжелых элементов".

Содержание тематической недели дополнит презентация программ, направленных на распространение современных научных знаний среди широкой аудитории и реализуемых на базе Учебно-научного центра ОИЯИ для школьников, студентов и учителей физики. Затем авторы научно-методических пособий — ученые из ОИЯИ — познакомят слушателей с материалами своих изданий, основанных на достижениях современной физики и техники. В завершение недели партнер фестиваля "Эйнштейн Party Самара" проведет онлайн-квиз "Физика ядра".

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Новости

Назад. 21 сентября 2020
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