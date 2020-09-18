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ПСБ: в августе 60% предпринимателей заявили о падении выручки

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Согласно Индексу RSBI 60% предприятий малого и среднего бизнеса отметили падение выручки в августе 2020 года, однако, этот показатель на 9% меньше, чем в предыдущем месяце. В целом же деловая активность бизнеса в августе 2020 года возобновила рост и составила 47 пунктов, превысив показатели июля, что говорит о позитивной динамике в настроениях предпринимателей.

Сравнение данных за август с показателями марта также свидетельствует об осторожной тенденции к росту деловой активности: показатели Индекса в конце лета увеличились по сравнению с месяцем введения карантинных ограничений.

Данные получены в результате ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с Опорой России.

Причиной роста Индекса RSBI стала общая положительная динамика продаж, доступности кредитов и инвестиций.

"Рост показателей августа поддержан снятием или значительным уменьшением карантинных мер, что позволило малому и среднему бизнесу вернуться частично или полностью к привычному формату работы. Некоторые предприниматели, ориентируясь на текущие экономические условия, изменили или расширили род деятельности, адаптировали свои бизнес-модели к текущей ситуации: добавили новые услуги к уже существующему бизнесу, например, наладили сервис доставки, пересмотрели ассортимент товаров или услуг, сократили арендуемые площади. Адаптация бизнеса к новым реалиям способствовала общему росту деловой активности", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"Ограничения ведения предпринимательской деятельности постепенно снимаются, бизнес все более активно берет кредиты и инвестирует в развитие. Дальнейший рост Индекса будет зависеть от проводимой Правительством России работы по переформатированию национальных проектов, корректировкой государственных программ финансовой поддержки МСП в кризисный период, пруденциальной политики Банка России, дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам", — сказал Александр Калинин, Президент "Опоры России".

Основные тренды

Об увеличении выручки заявили 12% респондентов, что на 4% больше, чем в июле. Сокращение выручки отметило значительное количество отпрошенных предпринимателей — 60%, однако, данный показатель уже на 9% меньше, чем в прошлом месяце.

Ожидания бизнеса в части продаж ухудшаются второй месяц подряд, что связано с неопределенными сценариями развития пандемии и ее влияния на экономику страны: на фоне снижения платежеспособного спроса, компании не исключают вероятность прихода второй волны и ограничений, связанных с ней. В связи с этим ожидания малого и среднего бизнеса по продажам на ближайшие три месяца снизились на 2% по сравнению с июлем и составили 23%, при этом падения выручки ожидают 29%, что сопоставимо с ожиданиями в прошлом месяце.

В августе показатели сокращения штата остались на уровне 19%, что сравнимо с месяцем ранее. Доля компаний, принимавших на работу новых сотрудников, также не изменилась и составила 8%.
Ожидания на ближайшие три месяца несколько улучшились: численность персонала планируют увеличить 17% против 14% в июле.

Практически одинаковым в августе оказалось количество предпринимателей, которые сокращали инвестиции, и тех, кто их наращивал. В первом случае доля компаний продолжила снижаться и составила 19% против 25% месяцем ранее, а доля предпринимателей, которые наращивали инвестиции в августе, выросла до 18%, что на 7% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В ближайшие три месяца наращивать инвестиции планируют 25% предпринимателей, что на 4% больше, чем в прошлом месяце, а доля тех, кто планирует их сокращать практически не изменилась и составила 7%.

В августе зафиксировано снижение до 16% доли тех, кому кредит не был одобрен, что на 2% меньше, чем в прошлом месяце, также на 2% снизилось количество предпринимателей, кто не пытался получить кредит — данный показатель составил 7%. При этом доля тех представителей бизнеса, кому кредит был одобрен, и тех, у кого кредит уже есть, осталась на уровне июльских показателей, что привело к суммарному улучшению компоненты.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1629 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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Назад. 18 сентября 2020
ПСБ: в августе 60% предпринимателей заявили о падении выручки
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