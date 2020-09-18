В Самаре появится новый мурал, посвященный постковидной эпохе

18.09.2020 14:08 Читали 9

В Самарской области подвели итоги регионального этапа Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Рисунок Оксаны Гладковой украсит фасад здания в областной столице.

По инициативе Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова проходит Фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART». Молодые художники от 16 до 35 лет подавали на конкурс свои эскизы, посвященные роли человека в борьбе с коронавирусной инфекцией и жизни в постковидное время.

Фестиваль проходит в два этапа. На региональном этапе эксперты выбирают победителя, рисунок которого будет нанесен на фасад здания. На финальном этапе зрительским голосованием будут определены победители из всех регионов ПФО.

Работы, поступившие на региональный этап, оценивали эксперты из Самарской области, а также федеральные специалисты. Из 19 рисунков самарских художников выбрали работу Оксаны Гладковой. «Главная ценность всегда была и остается – человеческая жизнь и здоровье. Эпоха постковида – время, когда все мы сможем снять маски, перчатки, и глубоко дышать, не опасаясь за свои легкие и за свою жизнь», - описывает свою работу художница.

Оксана является членом Союза художников России. Её работы уже не раз украшали фасады зданий не только в Самаре, но и в других городах страны. Одной из последних работ, которую вместе с соавтором Семёном Маверским они сделали в Самаре, стал мурал, посвященный врачам, противостоящим эпидемии коронавирусной инфекции. Рисунок украшает фасад дома на улице Ново-Садовая, 200.

Новый мурал появится в Самаре уже этой осенью. Именно он представит Самарскую область в финале Фестиваля «ФормART», где он будет конкурировать с рисунками победителей из других регионов ПФО за право стать победителем.