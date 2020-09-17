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"Ростелеком" обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

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"Ростелеком" подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 13 сентября 2020 года. В этот день 83 региона России провели почти девять тысяч выборов разного уровня. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов велось в участковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК). Это обеспечило доступность информации непосредственно на участках, а также дополнительную прозрачность избирательного процесса.

Для проведения голосования "Ростелеком" оборудовал средствами видеонаблюдения свыше 5 000 ТИК и УИК на территории РФ.В ТИК и УИК, где проходило голосование, сотрудники "Ростелекома" организовали бесперебойную передачу данных по каналам связи, установив по две компактные IP-камеры с широким углом обзора. В поле зрения камер попадали ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Все камеры были смонтированы с учетом минимизации "слепых" зон и установлены с таким расчетом, чтобы не нарушить тайны голосования.

В режиме реального времени трансляция изображения велась со всех видеокамер, установленных компанией "Ростелеком". Граждане РФ могли наблюдать за процессом проведения выборов всех уровней: с момента открытия избирательного участка до завершения подсчета голосов и подписания протоколов на портале трансляции "Наш выбор".

Для сотрудников ЦИК России и избирательных комиссий субъектов РФ был развернут специальный служебный портал sp.nashvybor2020.ru, на котором можно было отслеживать процесс настройки инфраструктуры видеонаблюдения, а также смотреть трансляцию в период проведения голосования.

"Традиционно "Ростелеком" обеспечивает безупречное качество видеонаблюдения за процессом голосования. У нас уже накоплен обширный опыт в организации проектов национального масштаба и государственной важности, и мы продолжаем совершенствоваться. Во время всего периода голосования специалисты компании проводили постоянный мониторинг системы видеонаблюдения и техническую поддержку работоспособности сети. Это позволило обеспечить бесперебойную работу оборудования и надежную защиту от хакерских атак. Вся система видеонаблюдения "Ростелекома" отлично справилась с поставленной задачей: мы успешно организовали бесперебойную онлайн-трансляцию всего процесса голосования и сохранность видеозаписей", — сказал вице-президент "Ростелекома" по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Для организации видеонаблюдения и хранения видеозаписей "Ростелеком" задействовал собственную защищенную сеть передачи данных, центры обработки данных, а также развернул ситуационные центры в каждом филиале компании. Свыше 1 500 сотрудников "Ростелекома" дежурили в ситуационных центрах субъектов РФ и корпоративного цента, также было организовано 974 мобильные бригады. Для поддержки пользователей порталов был организован специальный номер в коде 8-800, на который поступило свыше 1 400 обращений. Через форму обратной связи на портале поступило 265 обращений. Записи с камер видеонаблюдения хранятся в центрах обработки данных компании до одного года.

"Ростелеком" обеспечивает видеонаблюдением наиболее значимые мероприятия различного масштаба. Всю необходимую информацию об услуге "Видеонаблюдение для бизнеса" можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8-800-200-30-00.

Видеонаблюдение и последующее хранение видеозаписей осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1462-р от 5 июля 2019 года, которое определило "Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации закупок услуг в рамках проведения выборов.

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Новости

Назад. 17 сентября 2020
"Ростелеком" обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

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