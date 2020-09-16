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17 сентября в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма "Вивариум"

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17 сентября Wink представит эксклюзивную премьеру захватывающей камерной драмы "Вивариум" ирландского режиссера Лоркана Финнегана. Главные роли исполнили номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Джесси Айзенберг и популярная британская актриса Имоджен Путс.

В центре сюжета молодая семейная пара, которая решает купить себе дом. Джемма и Том отправляются с риелтором на осмотр очередного спального района, где стоят абсолютно одинаковые таунхаусы. Риелтор показывает дом № 9 и исчезает — пара остается одна в этом доме, где стоит давящая тишина и совсем нет соседей. Выбраться оттуда оказалось невозможным — это лабиринт одинаковых строений, и куда бы они ни ехали, все дороги снова ведут к дому № 9. Застряв в этом странном месте, вскоре Джемма и Том получают коробку с младенцем и записку: "Вырастите ребенка — получите свободу".

"Возможность владеть собственным домом давно уже превратилась в несбыточную "сказочную" мечту. Коварная реклама ежедневно обещает нам "идеальную жизнь" — фантастическую версию реальности, к которой мы стремимся. Это — наживка, которая многих заводит в ловушку. Когда мы в нее попадаем, наша жизнь превращается в бесконечную погоню ради того, чтобы расплатиться с долгами. Мечта о собственном доме превращается в кошмар. Потребительство потребляет нас. "Вивариум" впитал в себя эти идеи и вырос на них. Он смотрит на обыденность через призму научной фантастики. Это сюрреалистичная и извращенная история — мрачновато-смешная, грустная, пугающая и странным образом доставляющая удовольствие. Я надеюсь, что зрителям она понравится и надолго останется в их головах", — отметил режиссер фильма Лоркан Финнеган.

"Вивариум" затрагивает много важных тем: институт семьи, однообразие жизни и то, куда в итоге могут привести мечты. Фильм стал особенно актуален во время пандемии коронавируса — весной в течение нескольких недель многие люди оказались в изоляции, как и главные герои кинокартины, которые были заточены в безлюдном месте. Фильм несомненно оценят любители хорроров и психологических триллеров, а также зрители, которым нравятся глубокие смыслы и социальные драмы. "Вивариум" с самого начала и до последних секунд держит зрителя в напряжении.

Кадры: https://yadi.sk

Трейлер: https://www.youtube.com

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Новости

Назад. 16 сентября 2020
17 сентября в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма "Вивариум"
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